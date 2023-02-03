Geçtiğimiz dakikalarda meydana gelen sarsıntı nedeniyle birçok vatandaş tarafından Osmaniye'de deprem mi oldu? Sorusu merak ediliyor ve panik bir şekilde internet üzerinde araştırılıyor. Peki, Osmaniye'de deprem mi oldu? Az önce nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Osmaniye'de deprem mi oldu? Sorusu, meydana gelen sarsıntı ile birlikte oldukça merak ediliyor ve arama motorları üzerinde araştırılıyor. Osmaniye ve çevre illerde hissedilen sarsıntı birçok kişiye panik ve korku dolu anlar yaşattı. Yaşanan anların ardından Osmaniye'de deprem mi oldu? Sorusu gündeme geldi. Osmaniye'de yaşanan sarsıntı ile birlikte birçok kişi depremin boyutunu merak ediyor. Peki, Osmaniye'de deprem mi oldu? Az önce nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

OSMANİYE'DE DEPREM Mİ OLDU?

Osmaniye - Yarbaşı/Düziçi konumunda, saat 14:05:08'da Kandilli Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan verilerine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan deprem vatandaşlarsa kısa süreli paniğe ve endişeye neden oldu. Aynı zamanda sosyal medya üzerinde konuya dair birçok paylaşım gerçekleştirildi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ SON DAKİKA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.