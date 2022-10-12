Son zamanlarda sık sık karşılaşmakta olduğumuz doğa olaylarından bir tanesi olan deprem tehlikesi, birkaç gündür Türkiye'nin gündeminde yer almaktadır. Hissedilen korku ve panik sebebiyle Osmaniye'de deprem mi oldu? Ve Az önce nerede deprem oldu? Soruları, Osmaniye çevresinde yaşayan birçok vatandaş tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Osmaniye'de deprem mi oldu? Az önce nerede deprem oldu? 12 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Son zamanlarda gerçekleşen birçok depremin ardından vatandaşlar Az önce nerede deprem oldu? Sorusunun yanı sıra 12 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesini araştırıyor. 11 Ekim'de yaşanan depremlerin ardından birçok vatandaş tedirgin olmuş durumda ve internet üzerinden sık sık Osmaniye'de deprem mi oldu? Ve Az önce nerede deprem oldu? Sorularını araştırmakta. Peki, Osmaniye'de deprem mi oldu? Az önce nerede deprem oldu? 12 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi!

OSMANİYE'DE DEPREM Mİ OLDU?

Boğaziçi Üniversitesi kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre 12 Ekim tarihinde sabah saatlerinde Osmaniye'de küçük ölçekli depremler görmek mümkün. Osmaniye'de meydana gelen depremlerin büyüklüğü ise 1,2 – 1,6 şeklinde tahmin ediliyor.

AZ ÖNCE NEREDE DEPREM OLDU?

12 Ekim tarihinde gerçekleşen depremlerin başında Osmaniye'de meydana gelen sarsıntılar akla geliyor. Osmaniye Farsak/Düziçi ve Osmaniye Çerçioğlu/Düziçi'nde meydana gelen depremler Boğaziçi Üniversitesi kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından sağlanmakta olan listede yer alıyor.