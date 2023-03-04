Osmaniye'de deprem mi oldu? 4 Mart Cumartesi 2023 Osmaniye Merkez'de kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?

AFAD verilerine göre bugün Osmaniye'de 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, Osmaniye Merkez'de deprem mi oldu? 4 Mart Osmaniye Merkez'de kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi? İşte detaylar...

6 Şubat 2023 Pazartesi günü ülkemizin birçok ilinde deprem meydana geldi. Bugün 4 Mart Cumartesi günü de artçılar olmaya devam ediyor. Depremde arama kurtarma çalışmaları devam ederken hangi ilde kaç büyüklüğünde deprem oldu merak ediliyor. Osmaniye Merkez'de deprem mi oldu? 4 Mart Osmaniye Merkez'de kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?

DEPREM NEREDE OLDU?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Öğle saatlerinde ise aynı bölgede bu kez 7.6'lık şiddetli bir deprem daha meydana geldi.

BUGÜN DEPREM OLDU MU? (4 MART 2023 CUMARTESİ)

Pazartesi günü meydana gelen büyük depremin ardından bugün artçı depremler olmaya devam ediyor. Özellikle Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Malatya vb. şehirlerimizde artçılar olmaya devam etmektedir.

Bugün 4 Mart Osmaniye Merkez'de 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

OSMANİYE MERKEZ'DE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre 4 Mart Cumartesi 2023 bugün saat 00:45'te Osmaniye Merkez'de 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem civar bölgelerden de hissedildi.