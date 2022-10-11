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Osmaniye'de deprem mi oldu? 11 Ekim 2022 Osmaniye'de nerede deprem oldu? Osmaniye'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi?

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Osmaniye'de deprem mi oldu? 11 Ekim 2022 Osmaniye'de nerede deprem oldu? Osmaniye'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi 11 Ekim Salı günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! Osmaniye'de deprem mi oldu? Osmaniye'de kaç büyüklüğünde deprem oldu?

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AFAD ve Kandilli verilerine göre 11 Ekim Salı günü deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? Son dakika: Osmaniye'de deprem mi oldu? 11 Ekim Salı Osmaniye'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi? Osmaniye'de deprem nerede oldu? Merkez üssü neresidir? İşte detaylar...

AFAD verilerine göre Osmaniye ili Düziçi ilçesinde saat 18.48'de 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD Twitter paylaşımı:

"#DEPREM: Osmaniye ili Düziçi ilçesinde saat 18.48'de 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Gelişmeleri takip ediyoruz."

Osmaniye'de deprem mi oldu? 11 Ekim 2022 Osmaniye'de nerede deprem oldu? Osmaniye'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem merkez üssü Osmaniye Düziçi Çerçioğlu olarak belirlendi.

Osmaniye'de deprem mi oldu? 11 Ekim 2022 Osmaniye'de nerede deprem oldu? Osmaniye'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi?

Kandilli Rasathanesi'ne göre 11 Ekim Salı bugün saat 18:48'de Osmaniye'de 4.9 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin merkez üssü Osmaniye-Düziçi olarak belirlendi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Deprem 3. Sayfa Gündem Haberler

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