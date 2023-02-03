Osmaniye'de deprem devam edecek mi? Osmaniye'de Artçı deprem olacak mı? Depremler devam edecek mi?

Afad ve Kandilli'ye göre merkez üssü Osmaniye Düziçin olan bir deprem yaşandı. Vatandaşlarımız depremin ardından Osmaniye'de artçı depremlerin devam edip etmediğini merak ediyor. Peki, Osmaniye artçı depremler devam edecek mi? Osmaniye'de kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Bugün deprem oldu mu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Osmaniye'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 4.2 büyüklüğündeki deprem çevre ilde hissedildi ve paniğe neden oldu. Peki, Osmaniye artçı depremler devam edecek mi? Osmaniye'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar haberimizde...

OSMANIYE'DE ARTÇI DEPREMLER DEVAM EDECEK Mİ?

Saat 14:05:08'da 4.2 büyüklüğünde meydana gelen depremden sonra artçı depremlerin devam etme riski bulunmaktadır. Henüz AFAD tarafından konuya ilişkin olarak bir açıklama gerçekleştirilmedi. Konu hakkında yaşanacak olan sıcak gelişmeler ile birlikte haberimiz güncellecenektir.

OSMANİYE'DE DEPREM Mİ OLDU?

Osmaniye - Yarbaşı/Düziçi konumunda, saat 14:05:08'da Kandilli Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan verilerine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan deprem vatandaşlarsa kısa süreli paniğe ve endişeye neden oldu. Aynı zamanda sosyal medya üzerinde konuya dair birçok paylaşım gerçekleştirildi.