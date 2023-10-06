Osmaniye'de 3 Bin 800 Konut İnşaatı Hızla Devam Ediyor

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, il genelinde 3 bin 800 konut inşaatının hızla devam ettiğini ve Aralık ayında konutların teslim edilmeye başlanacağını açıkladı. Vali Yılmaz, konutların depreme dayanıklı ve modern bir şekilde yapıldığını belirtti.

OSMANİYE Valisi Erdinç Yılmaz, il genelinde şu anda 3 bin 800 konut inşaatının hızla devam ettiğini söyledi. Vali Yılmaz, ' Aralık'ta konutlarımız teslim edilmeye başlanacak. 1700 konutumuz da ihale aşamasında. Konutlarımız gerçekten çok sağlam, depreme dayanıklı, modern bir şekilde yapılmaktadır"dedi.

Vali Erdinç Yılmaz, Akyar Mahallesinde yapımı devam eden deprem konutları inşaatında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Uğur Acar ile birlikte incelemelerde bulundu. Devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Yılmaz, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, 'İlimiz genelinde şu anda 3 bin 800 konutumuzun inşaatı hızla devam ediyor. Aralık'ta konutlarımız teslim edilmeye başlanacak. 1700 konutumuz da ihale aşamasında. Konutlarımız gerçekten çok sağlam, depreme dayanıklı, modern bir şekilde yapılmaktadır. Bir an evvel bitirip, depremde evi yıkılan, evi ağır hasarlı olan, depremden dolayı evsiz kalan vatandaşlarımızın bu konutları hizmetlerine sunmak istiyoruz" diye konuştu. Vali Erdinç Yılmaz, çalışmaları yapan Toplu Konut İdaresine, görev yapan mühendislere, işçilere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne, AFAD'a ayrı ayrı teşekkür etti. Vali Yılmaz, 'Bir an evvel konutları bitirip kıymetli hemşerilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz. En kısa zamanda bitmesi için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi. (DHA)