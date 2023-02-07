Osmaniye Belediye Başkanı kim? Kadir Kara kimdir? Osmaniye Belediyesi hangi partiden?

OsmaniyeBelediye Başkanı son günlerde yaptığı açıklama ve yorumlarla dikkatleri çekiyor. Deprem gündemi ile ilgili açıklamaları vatandaşların ilgisini çekerken OsmaniyeBelediye Başkanı kim? Kadir Kara kimdir? OsmaniyeBelediyesi hangi partiden araştırıldı.

Osmaniye merkez Sakarcalık köyü nüfusuna kayıtlı olup 14 Mart 1961 doğumludur.

Çukurova Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nden 1983 yılında İnşaat Mühendisi olarak mezun olmuştur.

Eğirdir'de yedek subay öğrenciliğinden sonra, 179. Dönem Piyade Komando Yedek Subay olarak Sarıkamış'ta askerlik hizmetini tamamlamıştır.

1986'da Aksaray Belediyesinde 657 sayılı DMK'na tabi olarak İnşaat Mühendisi kadrosunda göreve başlamıştır. 1987-1989 yılları arasında Aksaray Belediyesi İmar Müdürü olarak görev yapmıştır.

1989'da Kayseri Kocasinan Belediyesine naklen geçiş yaparak 1989-1994 yılları arasında Kocasinan Belediyesi'nde İmar ve Fen Müdürlükleri görevlerinde bulunmuştur.1994'te Osmaniye Merkez Belediyesi'ne naklen geçiş yaparak, 1994-2001 tarihleri arasında Osmaniye Belediyesi'nde imar müdürü kadrosunda görev yapmıştır.

1999 yılında yapılan seçimler öncesinde 11.01.1999 tarihinde MHP'den belediye başkan aday adayı olmak üzere görevinden istifa etmiş yapılan delege seçimleri sonrasında adaylığı gerçekleşmeyince Osmaniye belediyesindeki görevine tekrar dönmüştür.

Görevde yükselme sınavları neticesinde başarılı olarak 2001'de, 1. dereceli başkan yardımcısı kadrosuna atanmıştır. 2001-2008 yılları arasında DMK'na tabi olarak 7 yıl fiilen başkan yardımcısı olarak görev yapmıştır.

Bu süre içerinde Belediyedeki görevi dışında bazı sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyeliklerinin yanı sıra 2000-2008 yılları arasında Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) il başkanlığı görevini yürütmüştür.

Belediye Başkanlığı döneminde birçok dernek ve yayın organı tarafından yılın belediye başkanı seçilen Başkan Kadir Kara 2009-2014 yılları arasında iki dönem Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Üyeliği görevinde bulunmuştur.

Belediye Başkanı Kadir Kara Yüksek Lisansını Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı'nda tamamlamıştır.

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Osmaniye Belediye Seçimleri tarihinde ilk defa üst üste üçüncü kez belediye başkanı seçilen Kadir KARA evli ve 2'si kız 1'i erkek olmak üzere 3 çocuk babasıdır.