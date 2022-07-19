Osmangazi Köprüsü'nden kaç araç geçti 2022? Osmangazi Köprüsü'nde bayramda toplam kaç kişi geçmiştir? Günlük kaç araç geçiyor?

2016 yılında hizmete açılan Osmangazi Köprüsü'nden günlük kaç araç geçiyor merak edildi. Osmangazi Köprüsü'nden kaç araç geçti 2022? Osmangazi Köprüsü'nde bayramda toplam kaç kişi geçmiştir?

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ HAKKINDA BİLGİLER

Osmangazi Köprüsü ya da İzmit Körfez Köprüsü, Otoyol 5kapsamında, İzmit Körfezi'ndeki Dilovası Dil Burnu ile Altınova Hersek Burnu arasında inşa edilen, 1.550 metre orta açıklığı ve 2.682 metre toplam uzunluğu ile dünyanın dördüncü en uzun açıklıklı asma köprüsüdür.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ NE ZAMAN AÇILDI?

Köprü, 30 Haziran 2016 akşamında Türk motosiklet pilotu Kenan Sofuoğlu cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve başbakanı Binali Yıldırım'ın da katıldığı törenle açılmıştır.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ'NDEN KAÇ KİŞİ GEÇTİ?

Trafiğe açılmasını takip eden ilk on gün içinde köprü trafiğinin en az %95'ini 1. sınıf araçlar oluşturmuştur. Köprünün ücretsiz olduğu dönemde günlük ortalama 100.000 araç hizmet verirken ücretli hizmete başladığı dönemde günlük ortalama 6.000 araç köprüyü kullanmıştır. Taahhüt edilenden daha az araç geçişinin devlete ortalama haftalık maliyeti 10 milyon dolardır.

Köprü 1 Temmuz 2016'da trafiğe açıldı. (11 Temmuz 07.00'a kadar ücretsiz) Trafiğe açıldıktan sonra;

1 Temmuz 2016'da 49.942

2 Temmuz 2016'da 83.147

3 Temmuz 2016'da 83.170

4 Temmuz 2016'da 75.650

5 Temmuz 2016'da 108.074

11-26 Temmuz 2016 100.932 araç köprüyü kullandı.

2022 KURBAN BAYRAMINDA OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ'NDEN KAÇ ARAÇ GEÇTİ?

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun paylaştığı tweete göre Osmangazi Köprüsü'nden 2 haftada toplam 757 bin araç geçmiştir. İstatistikler şu şekilde:

10 Temmuz 2022 köprüden geçen araç sayısı : 49.025

11 Temmuz 2022 köprüden geçen araç sayısı : 46.078

12 Temmuz 2022 köprüden geçen araç sayısı : 50.115

13 Temmuz 2022 köprüden geçen araç sayısı : 44.984

14 Temmuz 2022 köprüden geçen araç sayısı : 45.265

15 Temmuz 2022 köprüden geçen araç sayısı : 51.464

16 Temmuz 2022 köprüden geçen araç sayısı : 62.658

17 Temmuz 2022 köprüden geçen araç sayısı : 66.884