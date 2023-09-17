Osmangazi Köprüsü'nde perşembe günü 10 otomobilin lastiği peş peşe patlarken, ilginç olayın nedeni de ortaya çıktı. Peki, Osmangazi Köprüsü'nde neden lastik patlıyor? Osmangazi Köprüsü'nde lastikler aynı anda nasıl patladı?

Osmangazi Köprüsü'nde neden lastik patlıyor? Sorusu, bir süredir gündemde yer almakta olan konular arasında bulunmakta. Osmangazi Köprüsü'nde perşembe günü 10 otomobilin lastiği peş peşe patlarken, ilginç olayın nedeni de ortaya çıktı. Böylece merak edilmekte olan Osmangazi Köprüsü'nde neden lastik patlıyor? Sorusu yanıt buldu. Peki, Osmangazi Köprüsü'nde neden lastik patlıyor? Osmangazi Köprüsü'nde lastikler aynı anda nasıl patladı?

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ'NDE NEDEN LASTİK PATLIYOR?

Osmangazi Köprüsü'nde 10 otomobilin lastiğinin aynı anda patlamasının nedeninin bir tırdan düşen demir parçaları olduğu öğrenildi. Osmangazi Köprüsü'nde görevli polis ekipleri, kameralardan 14 Eylül Perşembe günü akşam saatlerinde geçiş yapan bazı araçların lastiklerinin patlayarak yol kenarında peş peşe durduklarını tespit etti. Bölgeye giderek sürücülerin lastik değiştirme işlemi sırasında yol güvenliği alan ekipler, isteyenler için tutanak tanzim edilmesine yardımcı oldu.

Geriye dönük köprü kamera görüntülerini inceleyen polis lastiklerin patlamasına, bir tırın düşürdüğü demir parçasının neden olduğunu belirledi. Tırın plakası tespit edilerek sürücüsüne "trafiği tehlikeye düşürmekten ve uygunsuz yük taşımadan" ceza uygulandı.