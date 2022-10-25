Osmangazi Köprüsü'nde intihar eden kim, neden intihar etti? Osmangazi Köprüsü intiharı!

Dilovası ilçesi Osmangazi Köprüsü'nde yaşanan intihar olayının ardından Osmangazi Köprüsü'nde intihar eden kimdi? Osmangazi Köprüsü'nde intihar eden kişi neden intihar etti merak ediliyordu. İşte, Osmangazi Köprüsü intiharı detayları...

Osmangazi Köprüsü intiharı olayı! Dilovası ilçesi Osmangazi Köprüsü'nde yaşanan intihar olayının ardından Osmangazi Köprüsü'nde intihar eden kimdi? Osmangazi Köprüsü'nde intihar eden kişi neden intihar etti merak ediliyordu. İşte, Osmangazi Köprüsü intiharı detayları haberimizde...

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ İNTİHARI

Kocaeli'de aracını Osmangazi Köprüsü'nde durdurarak denize atlayan gencin kimliği belli oldu. Denize atlamadan sosyal medya hesabı üzerinden son bir video paylaştığı ortaya çıkan genç, bir kadın yüzünden psikolojisini yitirdiğini söyleyerek "Bak tehdit tehdit diyordun, şimdi mezarıma gelirsin. Bu son mesajım, herkes hakkını helal etsin. Bakın şimdi o kız benim hayatımı, ailemi yaktı. Bir kız için değer mi demeyin. Ne yapayım. Psikolojimi yitirdim" dedi.

BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, denize atlayan Y.K.'yı bulabilmek için çalışma başlattı. Sahil güvenlik ekipleri tarafından 3 tekne ile ayrı noktalarda arama yapıldığı öğrenildi.

"BİR KIZ İÇİN DEĞER Mİ DEMEYİN"

Öte yandan, Y.K.'nin köprüden atlamadan önce sosyal medya hesabından bir video paylaştığı ortaya çıktı. Videoda bir kadın yüzünden psikolojisini yitirdiğini söyleyen Y.K., "Bak tehdit tehdit diyordun, şimdi mezarıma gelirsin. Bu son mesajım, herkes hakkını helal etsin. Bakın şimdi o kız benim hayatını yaktı. Bir kız için değer mi demeyin. Ne yapayım. Psikolojimi yitirdim." dedi.