Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri merak ediliyor. Araç sahipleri seyahat öncesi gidecekleri güzergah üzerindeki otoyol ücretlerini merak etmekte. Peki, Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri ne kadar? İşte Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti!

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ

(01/01/2022 saat 00:00'den itibaren geçerlidir.)

ARAÇ SINIFI

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ÜCRET TARİFESİ (TL)

1 184,50 ₺

2 295,00 ₺

3 350,00 ₺

4 464,50 ₺

5 585,50 ₺

6 129,00 ₺





* Ücretlere KDV dahildir.

Osmangazi Köprüsü ya da İzmit Körfez Köprüsü, Otoyol 5 kapsamında, İzmit Körfezi'ndeki Dilovası Dil Burnu ile Altınova Hersek Burnu arasında inşa edilen, 1.550 metre orta açıklığı ve 2.682 metre toplam uzunluğu ile dünyanın dördüncü en uzun açıklıklı asma köprüsüdür.

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