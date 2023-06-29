Kurban Bayramı'nda tüm devlete ait otoyol ve köprüler ücretsiz olacak. Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 2023 yılında ne kadar? Kurban Bayramı'nda köprüler ve otoyollar ücretsiz mi? Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri ise 2023 yılında belirlenen fiyatlarla devam edecek. Peki, Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 2023 yılında ne kadar?

Araç sahipleri seyahat öncesi gidecekleri güzergah üzerindeki otoyol ücretlerini merak etmekte. Peki, Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri ne kadar? Kurban Bayramı'nda milyonlarca kişi, bayram tatili için şehir dışına çıktı. Köprü ve otoyolların bayramda ücretsiz olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Köprüler ücretsiz mi? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü bayramda ücretsiz mi 2023? Bayramda otoyollar ücretsiz mi?

KÖPRÜLER ÜCRETSİZ Mİ? BAYRAMDA KÖPRÜLER OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Kurban Bayramı 2023'te devlete ait tüm otoyol ve köprüler ücretsiz olacak. Yap-işlet-devret modeliyle yapılan yol ve köprüler ücretsiz olmazken, uygulama 24 Haziran Cumartesi günü saat 00.00'dan 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak. Bu uygulama kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet köprüsü bayramda ücretsiz olacak.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ 2023

İzmir Otoyolu'nun en önemli parçasını oluşturan Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 2023 yılında otomobiller için 184,50 TL; motosikletler için 129 TL. Minibüsler 295 TL, yolcu otobüsleri 350 TL, kamyonlar 464,50 TL tırlar ise 585,50 TL ücret ödeyerek Osmangazi Köprüsü'nden geçiş yapabiliyor.