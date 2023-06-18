Kurban Bayramı'na kısa süre kala milyonlarca kişi, bayram tatili için şehir dışına çıkacak. Köprü ve otoyolların bayramda ücretsiz olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Osmangazi Köprüsü bayramda ücretsiz mi 2023? Bayramda otoyollar ücretsiz mi? Bayramda köprüler ücretsiz mi olacak?

Bayramda hangi köprülerin ücretsiz, hangi köprülerin ücretli olduğunu araştırılmaya başlandı. Kurban bayramına sayılı günler kala birçok farklı konuda araştırmalar devam ediyor ve bu konular arasında köprü ve otoyolların ücretli, ücretsiz olma durumu da Osmangazi Köprüsü bayramda ücretsiz mi 2023? Sorusu ve birçok farklı şekilde araştırılıyor. Peki, Osmangazi Köprüsü bayramda ücretsiz mi 2023? Bayramda otoyollar ücretsiz mi? Bayramda köprüler ücretsiz mi olacak?

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ BAYRAMDA ÜCRETSİZ Mİ 2023?

Kurban Bayramı tatili boyunca devletin işlettiği köprü ve otoyolların ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kurban Bayramı tatili boyunca devletin işlettiği köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Bu sayede tatil süresi boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz şekilde kullanılabilecek. Ücretsiz kullanım 24 Haziran gece yarısı başlayacak ve 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar sürecek.