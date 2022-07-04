Osmangazi Köprüsü bayramda ücretsiz mi 2022? Bayramda otoyollar ücretsiz mi?
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Kurban Bayramı'na kısa süre kala milyonlarca kişi, bayram tatili için şehir dışına çıkacak. Köprü ve otoyolların bayramda ücretsiz olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Bayramda otoyollar ücretsiz mi? Bayramda hangi otoyollar ücretsiz olacak? Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Bayramda, Osmangazi Köprüsü ve Çanakkale Köprüsü ücretsiz mi? Osmangazi Köprüsü bayramda ücretsiz mi 2022? Bayramda otoyollar ücretsiz mi?
Bayramda hangi köprülerin ücretsiz, hangi köprülerin ücretli olduğunu araştırılmaya başlandı. Peki, Bayramda otoyollar ücretsiz mi? Bayramda hangi otoyollar ücretsiz olacak? Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Bayramda, Osmangazi Köprüsü ve Çanakkale Köprüsü ücretsiz mi? Osmangazi Köprüsü bayramda ücretsiz mi 2022? Bayramda otoyollar ücretsiz mi? İşte detaylar haberimizde...
İzmir - Çeşme Otoyolu
İzmir - Aydın Otoyolu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi)
Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)
Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi)
Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi)
Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez geçişi ve bağlantı yoları dahil)
Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü)
Kuzey Marmara Otoyolu
Avrasya Tüneli
Osmangazi Köprüsü
Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu
Ankara - Niğde Otoyolu
Bakan Karaismailoğlu, devletin işlettiği köprü ve otoyolların bayramda ücretsiz olarak hizmet vereceğini söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TRT Haber'in canlı yayınına katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Yap-İşlet-Devret modeline ilişkin muhalefet tarafından yapılan eleştirilere yanıt veren Bakan Karaismailoğlu, bayramda köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını müjdesini verdi.
Yap-işlet-devret modeline yönelik eleştirilere 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden cevap veren Karaismailoğlu, "Bakın daha 1 kuruş ödemedik. Proje bitti, 4 yıl gibi kısa bir sürede bitti. 2 milyar 545 milyon euroluk finansal giderin bir geri dönüşü olacak. Ortalama süreye geldiğinde artıya geçmeye başlayacak. 2040 yılına geldiğimizde bu projeler sayesinde bütün ulaştırma altyapı bakanlığı artık kendi gelirini kendi üreten bir bakanlık haline dönecek bu projeler sayesinde." dedi.