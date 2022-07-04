Bayramda hangi köprülerin ücretsiz, hangi köprülerin ücretli olduğunu araştırılmaya başlandı. Peki, Bayramda otoyollar ücretsiz mi? Bayramda hangi otoyollar ücretsiz olacak? Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Bayramda, Osmangazi Köprüsü ve Çanakkale Köprüsü ücretsiz mi? Osmangazi Köprüsü bayramda ücretsiz mi 2022? Bayramda otoyollar ücretsiz mi? İşte detaylar haberimizde...

HANGİ OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ OLACAK?

İzmir - Çeşme Otoyolu

İzmir - Aydın Otoyolu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi)

Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)

Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi)

Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi)

Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez geçişi ve bağlantı yoları dahil)

HANGİ OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER ÜCRETLİ OLACAK?

Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü)

Kuzey Marmara Otoyolu

Avrasya Tüneli

Osmangazi Köprüsü

Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu

Ankara - Niğde Otoyolu

BAYRAMDA KÖPRÜLER ÜCRETSİZ Mİ?

Bakan Karaismailoğlu, devletin işlettiği köprü ve otoyolların bayramda ücretsiz olarak hizmet vereceğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TRT Haber'in canlı yayınına katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Yap-İşlet-Devret modeline ilişkin muhalefet tarafından yapılan eleştirilere yanıt veren Bakan Karaismailoğlu, bayramda köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını müjdesini verdi.

"DAHA 1 KURUŞ ÖDEMEDİK"

Yap-işlet-devret modeline yönelik eleştirilere 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden cevap veren Karaismailoğlu, "Bakın daha 1 kuruş ödemedik. Proje bitti, 4 yıl gibi kısa bir sürede bitti. 2 milyar 545 milyon euroluk finansal giderin bir geri dönüşü olacak. Ortalama süreye geldiğinde artıya geçmeye başlayacak. 2040 yılına geldiğimizde bu projeler sayesinde bütün ulaştırma altyapı bakanlığı artık kendi gelirini kendi üreten bir bakanlık haline dönecek bu projeler sayesinde." dedi.