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Osmaneli Belediyesi Millet Parkı Yatırımı Hızla Devam Ediyor

Osmaneli Belediyesi Millet Parkı Yatırımı Hızla Devam Ediyor

Turizm Haberleri

Tamamlandığında Bilecik ve Osmaneli'ni turizm bölgesi haline getireceği belirtilen "Millet Bahçesi" projesi hızla ilerliyor. Proje sayesinde vatandaşlar 10 bin metrekareye yaklaşan doğal su kaynağı ile beslenen yüzme alanı ve çevresinde Sakarya Nehrinin ince şifalı mil ve kumsalı ile deniz özlemini Millet Bahçesinde giderecek. Osmaneli, ilçede yapımı planlanan 500 bin metrekare park, 8 bin metrekare bisiklet ve yürüyüş parkı ve birçok alana dikilen 500 bin adet ağaç ile sahil kenti görünümüne kavuşacak.

Tamamlandığında Bilecik ve Osmaneli'ni turizm bölgesi haline getireceği belirtilen "Millet Bahçesi" projesi hızla ilerliyor.

Proje sayesinde vatandaşlar 10 bin metrekareye yaklaşan doğal su kaynağı ile beslenen yüzme alanı ve çevresinde Sakarya Nehrinin ince şifalı mil ve kumsalı ile deniz özlemini Millet Bahçesinde giderecek. Osmaneli, ilçede yapımı planlanan 500 bin metrekare park, 8 bin metrekare bisiklet ve yürüyüş parkı ve birçok alana dikilen 500 bin adet ağaç ile sahil kenti görünümüne kavuşacak.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Birlik ve beraberlik içinde katkı sağlamak isteyen her kişiye kapılarımız açık. 'Konuşma Yap' sloganı ile örnek projelerimizi hayata geçiriyoruz. Osmaneli her projesi ile takip edilen, örnek alınan belediye olarak halkımıza hizmet etmeyi sürdürüyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turizm

Osmaneli Bilecik Turizm Haberler

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