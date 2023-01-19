Osmanbey metro neden kapalı? Osmanbey metrosu ne zaman açılacak?

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki Osmanbey istasyonu saat 13.00 itibarıyla işletmeye kapatılacak. Peki Osmanbey metro neden kapalı? Osmanbey metro açıldı mı, ne zaman açılacak? Osmanbey metrosu niye kapalı?

Osmanbey metro neden kapalı? Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki Osmanbey istasyonu saat 13.00 itibarıyla işletmeye kapatılacak. Peki Osmanbey metro neden kapalı?Osmanbey metro açıldı mı, ne zaman açılacak? Osmanbey metrosu niye kapalı? İşte Osmanbey metro neden kapatıldı detaylar...

OSMANBEY METROSU NEDEN KAPALI?

İstanbul'da Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinin 16. yıl dönümünde düzenlenecek anma töreni için bazı yollar bugün trafiğe kapatılacak. Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki Osmanbey istasyonu ise saat 13.00 itibarıyla işletmeye kapatılacak.

OSMANBEY METROSU NE ZAMAN KAPATILACAK?

Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı'ndaki Osmanbey istasyonunun da saat 13.00 itibarıyla işletmeye kapatılacağı duyuruldu. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Osmanbey istasyonu, saat 13.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır. Araçlarımız Osmanbey istasyonunda durmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

KAPATILACAK YOLLAR

Bu kapsamda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince saat 11.00'den itibaren, Halaskargazi Caddesi (Osmanbey kavşaktan Taksim istikametine, Valikonağı Caddesi kesişiminden Mecidiyeköy İstikametine), Ergenekon Caddesi (Pangaltı kavşaktan Mecidiyeköy istikametine), Tavukçu Fethi Sokak, Saksı Sokak (Ergenekon Caddesi girişinden) ve Zafer Sokak Şişli istikameti trafiğe kapatılacak. Alternatif güzergah olarak ise Taksim'den gelen akım Valikonağı Caddesi'ne yönlendirilecek.

Şişli'ye gitmek isteyen sürücü ve yayalar, Valikonağı ve Rumeli Caddesi Osmanbey kavşağından Şişli istikametini, Şişli istikametinden gelen akım ise Osmanbey kavşağından Ergenekon Caddesi istikametini kullanabilecek.