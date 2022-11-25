Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Osman Zolan geliyor. Osman Zolan kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Peki, Osman Zolan kimdir? Osman Zolan kaç yaşında, nereli? Osman Zolan biyografisi! İşte detaylar...

Osman Zolan, Denizli Büyükşehir Belediye başkanıdır. Osman Zolan'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Osman Zolan kimdir? Osman Zolan kaç yaşında, nereli? Osman Zolan biyografisi! Detaylar haberimizde...

OSMAN ZOLAN KİMDİR?

10 Mart 2011'de, dönemin Denizli Belediye Başkanı Nihat Zeybekci'nin millletvekili adaylığına başvurmak için istifa etmesi üzerine, belediye başkanvekilliği görevine getirilen Osman Zolan, 16 Mart 2011'de Denizli Belediye Meclisi'nde yapılan seçimle Denizli Belediye Başkanlığı görevine getirildi.

30 Mart 2014'teki yerel seçimler için Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterildi. Seçimler sonunda Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ilk Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. 2019 yerel seçimleri'nde AK Parti ve Cumhur İttifakı adayı olarak tekrar Denizli Büyükşehir belediye başkanı seçildi.