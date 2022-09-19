Osman Zeki Korkmaz kimdir? Osman Zeki Korkmaz kaç yaşında, hangi takımı çalıştırıyor?

Osman Zeki Korkmaz kimdir? Spor Toto Süper Lig'e 17 yıllık aranın ardından yükselen İstanbulspor'un maçlarının ardından teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Bir dönem Ankaragücü, Rizespor ve Konyaspor'da da yardımcı antrenör olarak görev alan Osman Zeki Korkmaz ile ilgili internette en çok Osman Zeki Korkmaz kaç yaşında, hangi takımı çalıştırıyor? soruları araştırılmakta. İstanbulspor teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz ile ilgili detaylar haberimizde.



OSMAN ZEKİ KORKMAZ KİMDİR?



OSMAN ZEKİ KORKMAZ KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİDİR?