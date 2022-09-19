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Osman Zeki Korkmaz kimdir? Osman Zeki Korkmaz kaç yaşında, hangi takımı çalıştırıyor?

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Osman Zeki Korkmaz kimdir? Osman Zeki Korkmaz kaç yaşında, hangi takımı çalıştırıyor?

Osman Zeki Korkmaz kimdir? 17 yıl sonra Süper Lig'e çıkış yapan İstanbulspor'un başarılı teknik adamı Osman Zeki Korkmaz son dönemde futbolseverler tarafından araştırılmakta. Bir dönem Ankaragücü'nde İsmail Kartal'ın yardımcı antrenörlüğü görevini de üstlenen Osman Zeki Korkmaz kimdir? Osman Zeki Korkmaz kaç yaşında, hangi takımı çalıştırıyor?

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Osman Zeki Korkmaz kimdir? Spor Toto Süper Lig'e 17 yıllık aranın ardından yükselen İstanbulspor'un maçlarının ardından teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Bir dönem Ankaragücü, Rizespor ve Konyaspor'da da yardımcı antrenör olarak görev alan Osman Zeki Korkmaz ile ilgili internette en çok Osman Zeki Korkmaz kaç yaşında, hangi takımı çalıştırıyor? soruları araştırılmakta. İstanbulspor teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz ile ilgili detaylar haberimizde.


Osman Zeki Korkmaz Korkmaz, ilk olarak 2006 yılında Fenerbahçe genç takımında antrenörlüğe başladı ve 2009 yılında teknik direktör yardımcısı olarak ayrıldı. Konyaspor, Çaykur Rizespor, Gaziantepspor, Ankaragücü ve Eskişehirspor gibi çeşitli kulüplerde yardımcı antrenörlük görevini yapmış, Türk teknik direktördür.


Osman Zeki Korkmaz2 Mayıs 1982 yılında doğmuştur. Trabzon'da dünyaya gelen başarılı teknik adam 2022 yılı itibarıyla 40 yaşındadır.


Osman Zeki Korkmaz Süper Lig takımlarından İstanbulspor'un teknik direktörü olarak görev yapmaktadır. Korkmaz, 23 Ağustos 2021 tarihinde 1. Lig'de İstanbulspor'un başına geçti. İlk sezonunda İstanbulspor'un play-off'da dördüncü sırada yer almasını sağladı. İstanbulspor'u 17 yıl sonra ilk kez Süper Lig'e çıkaran play-off finalinde Bandırmaspor'u mağlup etti. 9 Haziran 2022'de kulüple olan sözleşmesini 2025'e kadar uzattı.

Haberler.com / Kutal Bilgetekin - Gündem

Osman Zeki Korkmaz İstanbulspor Gündem Spor Haberler

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