Osman Zeki Korkmaz istifa mı etti? Osman Zeki Korkmaz neden istifa etti? İstanbulspor teknik direktörü istifa mı etti?

İstanbulspor'un teknik direktörü olan isim Osman Zeki Korkmaz'ın istifa haberi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. İstanbulspor taraftarı ve futbolseverler Osman Zeki Korkmaz istifa mı etti? sorusunu araştırıyor. Merak edilen sorular arasında yer alan Osman Zeki Korkmaz neden istifa etti? sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor. Peki, Osman Zeki Korkmaz istifa mı etti? Osman Zeki Korkmaz neden istifa etti?

İstanbulspor taraftarı ve futbolseverler Osman Zeki Korkmaz istifa mı etti? sorusunu araştırıyor. Merak edilen sorular arasında yer alan Osman Zeki Korkmaz neden istifa etti? sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor. Peki, Osman Zeki Korkmaz istifa mı etti? Osman Zeki Korkmaz neden istifa etti?

OSMAN ZEKİ KORKMAZ İSTİFA MI ETTİ?

İstanbulspor tarafından yapılan açıklama şöyle oldu; "Teknik Direktör değişiminin futbol takımımıza daha faydalı olacağı düşüncesiyle görevinden ayrılan Sayın Osman Zeki Korkmaz'a emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde ve hayatında başarılarının devamını dileriz."

İstanbulspor, Osman Zeki Korkmaz yönetiminde Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. İstanbul ekibi 8 puanla 16. sırada bulunuyor.