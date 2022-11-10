Serdengeçti dergisindeki yazılarından dolayı okuyucuları onu "Serdengeçti" olarak andılar ve bu nedenle kendisi de sonradan Serdengeçti soyadını aldı. Peki, Osman Yüksel Serdengeçti kimdir? Osman Zeki Yüksel kaç yaşındaydı, nereli? Osman Zeki Yüksel hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

OSMAN YÜKSEL SERDENGEÇTİ KİMDİR?

Osman Zeki Yüksel (d. 25 Temmuz 1917, Akseki, Antalya - ö. 10 Kasım 1983, Ankara), Türk siyasetçi, gazeteci ve şair.

Asıl adı Osman Zeki Yüksel'dir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi öğrenciliği sırasında 1944 Mayıs ayında meydana gelen olaylara karıştığı için Hüseyin Nihal Atsız'la birlikte bir süre hapis yattı, hapisten çıktıktan sonra öğrenim için aynı fakülteye başvurduysa da bu isteği reddedilince dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel'e hitaben yazdığı ve "Yüksek vekaletin alçak vekiline" diye başlayan yazı yüzünden yeniden hapsedildi.

Hapisten çıktıktan toplam 33 sayı yayınlanacak olan ve birçok sayısı siyasi irade tarafından toplattırılacak olan Serdengeçti dergisini yayımladı. Dergideki yazılarından dolayı okuyucuları onu "Serdengeçti" olarak andılar ve bu nedenle kendisi de sonradan Serdengeçti soyadını aldı.

1965-1969 yılları arasında Adalet Partisi listesinden Antalya milletvekilliği yaptı. Partisine yönelttiği eleştiriler yüzünden bir süre sonra Adalet Partisi'nden ihraç edildi. Milletvekilliği sırasında kravat takmadığı için uyarı aldı, uyarıları dikkate almayınca genel kurula girişi yasaklandı. Bu kez beline bağladığı kravatla içeri girdi, yakasına takması gerektiğini söyleyenlere ise "Kanunda nereye takılacağı belli değil. İstediğim gibi takarım" dedi.

Yeni İstanbul gazetesinde "Selam" başlığı altında yazılar da yazdı. Necip Fazıl'ın yakın arkadaşlarından olan Serdengeçti, hazırcevaplığıyla tanınırdı. Türkçülerin "Tanrı Türk'ü korusun" demesi üzerine Serdengeçti "Tanrı Türk'ü, Allah da Müslüman'ı korusun" demiştir.

Yakalandığı parkinson hastalığının ardından 10 Kasım 1983' te Ankara'da öldü ve Cebeci Asri Mezarlığı'na gömüldü.

ESERLERİ

Mabedsiz Şehir

Bu Millet Neden Ağlar?

Bir Nesli Nasıl Mahvettiler?

Ayasofya Davası

Mevlana ve Mehmet Akif

Türklüğün Perişan Hali

Gülünç Hakikatlar

Kara Kitap

Müslüman Çocuğunun Şiir Kitabı

Radyo Konuşmaları

Akdeniz Hilalindir