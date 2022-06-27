Osman Wöber kimdir, öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Osman Wöber kaç yaşında vefat etti? Osman Wöber'in rol aldığı diziler nelerdir?
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Avusturyalı-Türk oyuncu ve yönetmen Osman Wöber kalp krizi nedeniyle 62 yaşında hayata veda etti. Peki, Osman Wöber kimdir, öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Osman Wöber kaç yaşında vefat etti? Osman Wöber'in rol aldığı diziler nelerdir? Osman Wöber'in hayatı, kariyeri ve biyografisi haberimizde...
Ünlü oyuncu Osman Wöber son yolculuğuna uğurlandı Cenazeye "Kurtlar Vadisi" kadrosundan yalnızca birkaç kişi katıldı. Peki, Osman Wöber kimdir? Osman Wöber öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Osman Wöber kaç yaşında vefat etti? Osman Wöber'in rol aldığı diziler nelerdir? İşte detaylar...
OSMAN WÖBER ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?
Avusturyalı-Türk oyuncu ve yönetmen Osman Wöber kalp krizi nedeniyle 62 yaşında hayata veda etti.
Wöber'in vefatını usta oyuncu Zafer Algöz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Algöz, paylaşımında "Sevgili arkadaşımız Osman Wöber ani bir kalp kriziyle veda etmiş diye haber geldi az önce. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı "Tuncay Kantarcı" rolüyle hafızalarda yer edinen Osman Wöber, 27 Şubat 1960'da Ankara'da dünyaya geldi.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünde eğitim gören oyuncu, tiyatroya Devlet Tiyatrolarında başladı. Öğrencilik döneminde Şan Tiyatrosu, Kenter Tiyatrosu ve Yeditepe Oyuncularının oyunlarında çeşitli roller aldı.
Oyunculuk kariyerinde tiyatronun yanı sıra birçok dizide rol alan Osman Wöber, "Öteki Taraf", "Organize İşler", "Cumhuriyet" ve "Sekizinci Saat"in de aralarında olduğu filmlerin oyuncu kadrosunda yer aldı.
OSMAN WÖBER KİMDİR?
Osman Wöber (27 Şubat 1960, Ankara - 25 Haziran 2022), Avusturyalı-Türk oyuncu ve yönetmen. Kurtlar Vadisi serisinde canlandırdığı Tuncay Kantarcı karakteriyle tanındı.
Baba tarafından Avusturyalı olan Wöber, 27 Şubat 1960'ta Ankara'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim gördü. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde tiyatroya başladı. Öğrencilik döneminde Şan Tiyatrosu, Kenter Tiyatrosu ve Yeditepe Oyuncularının oyunlarında roller aldı.
1988-1993 yılları arasında Adana Devlet Tiyatrosu, 1995-1998 yılları arasında ise İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda müdürlük ve sanat yönetmenliği yaptı. Goethe Enstitüsü bursuyla iki kez Almanya'nın çeşitli tiyatrolarında incelemeler yaptı, çalışmalarında bulundu. 2001 yılında yeniden İstanbul Devlet Tiyatrosunun başına getirildi ve bu görevi 2009'a kadar sürdürdü. Devlet Tiyatrolarının sahnelediği ve Memet Baydur'un yazdığı oyun olan Kamyon'un yönetmenliğini yaptı. Sekizinci Saat, Cumhuriyet gibi filmlerde roller üstlendi.
Osman Wöber, oyuncu ve sunucu Müge Wöber'in eşidir.
25 Haziran 2022 tarihinde, Wöber'in ölüm haberini yakın arkadaşı Zafer Algöz duyurdu. Algöz, Wöber'in kalp krizi sonucunda öldüğünü açıkladı.
Yönettiği Oyunlar:
- 2000: Kurban - Trabzon Devlet Tiyatrosu
- 1995: Kamyon - İstanbul Devlet Tiyatrosu
- 1993: Susuz Yaz - Adana Devlet Tiyatrosu
- 1992: Lütfen Dokunmayın - Adana Devlet Tiyatrosu
- 1991: Taşra Fıkraları - Adana Devlet Tiyatrosu
- 1990: 72. Koğuş - Adana Devlet Tiyatrosu
- 1989: Güneş Çocukları - Adana Devlet Tiyatrosu
Filmografisi:
- 2018: Ağlama Anne - Nevzat - Dizi
- 2017: İsimsizler - Kurmay - Dizi
- 2016: Aile İşi - Sami - Dizi
- 2013: Osmanlı Tokadı - İskender Demiroğlu - Dizi
- 2012: Hayat Devam Ediyor - Tarık Akça - Dizi
- 2007: Kurtlar Vadisi Pusu - Tuncay Kantarcı - Dizi
- 2005: Organize İşler - Komiser
- 2003: Kurtlar Vadisi - Tuncay Kantarcı - Dizi
- 1998: Cumhuriyet - Ali Çetinkaya
- 1994: 8. Saat - Sinan
- 1994: İnce İnce Yasemince - Başkomiser - Dizi
- 1987: Ateşten Günler - Dizi
- 1986: Saat Sabahın Dokuzu - Dizi
- 1985: Dokuzuncu Hariciye Koğuşu