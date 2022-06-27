Osman Wöber kimdir, öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Osman Wöber kaç yaşında vefat etti? Osman Wöber'in rol aldığı diziler nelerdir?

Ünlü oyuncu Osman Wöber son yolculuğuna uğurlandı Cenazeye "Kurtlar Vadisi" kadrosundan yalnızca birkaç kişi katıldı. Peki, Osman Wöber kimdir? Osman Wöber öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Osman Wöber kaç yaşında vefat etti? Osman Wöber'in rol aldığı diziler nelerdir? İşte detaylar...

OSMAN WÖBER ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Avusturyalı-Türk oyuncu ve yönetmen Osman Wöber kalp krizi nedeniyle 62 yaşında hayata veda etti.

Wöber'in vefatını usta oyuncu Zafer Algöz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Algöz, paylaşımında "Sevgili arkadaşımız Osman Wöber ani bir kalp kriziyle veda etmiş diye haber geldi az önce. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı "Tuncay Kantarcı" rolüyle hafızalarda yer edinen Osman Wöber, 27 Şubat 1960'da Ankara'da dünyaya geldi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünde eğitim gören oyuncu, tiyatroya Devlet Tiyatrolarında başladı. Öğrencilik döneminde Şan Tiyatrosu, Kenter Tiyatrosu ve Yeditepe Oyuncularının oyunlarında çeşitli roller aldı.

Oyunculuk kariyerinde tiyatronun yanı sıra birçok dizide rol alan Osman Wöber, "Öteki Taraf", "Organize İşler", "Cumhuriyet" ve "Sekizinci Saat"in de aralarında olduğu filmlerin oyuncu kadrosunda yer aldı.

OSMAN WÖBER KİMDİR?

Osman Wöber (27 Şubat 1960, Ankara - 25 Haziran 2022), Avusturyalı-Türk oyuncu ve yönetmen. Kurtlar Vadisi serisinde canlandırdığı Tuncay Kantarcı karakteriyle tanındı.

Baba tarafından Avusturyalı olan Wöber, 27 Şubat 1960'ta Ankara'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim gördü. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde tiyatroya başladı. Öğrencilik döneminde Şan Tiyatrosu, Kenter Tiyatrosu ve Yeditepe Oyuncularının oyunlarında roller aldı.

1988-1993 yılları arasında Adana Devlet Tiyatrosu, 1995-1998 yılları arasında ise İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda müdürlük ve sanat yönetmenliği yaptı. Goethe Enstitüsü bursuyla iki kez Almanya'nın çeşitli tiyatrolarında incelemeler yaptı, çalışmalarında bulundu. 2001 yılında yeniden İstanbul Devlet Tiyatrosunun başına getirildi ve bu görevi 2009'a kadar sürdürdü. Devlet Tiyatrolarının sahnelediği ve Memet Baydur'un yazdığı oyun olan Kamyon'un yönetmenliğini yaptı. Sekizinci Saat, Cumhuriyet gibi filmlerde roller üstlendi.

Osman Wöber, oyuncu ve sunucu Müge Wöber'in eşidir.

25 Haziran 2022 tarihinde, Wöber'in ölüm haberini yakın arkadaşı Zafer Algöz duyurdu. Algöz, Wöber'in kalp krizi sonucunda öldüğünü açıkladı.

Yönettiği Oyunlar:

2000: Kurban - Trabzon Devlet Tiyatrosu

1995: Kamyon - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1993: Susuz Yaz - Adana Devlet Tiyatrosu

1992: Lütfen Dokunmayın - Adana Devlet Tiyatrosu

1991: Taşra Fıkraları - Adana Devlet Tiyatrosu

1990: 72. Koğuş - Adana Devlet Tiyatrosu

1989: Güneş Çocukları - Adana Devlet Tiyatrosu

Filmografisi:

2018: Ağlama Anne - Nevzat - Dizi

2017: İsimsizler - Kurmay - Dizi

2016: Aile İşi - Sami - Dizi

2013: Osmanlı Tokadı - İskender Demiroğlu - Dizi

2012: Hayat Devam Ediyor - Tarık Akça - Dizi

2007: Kurtlar Vadisi Pusu - Tuncay Kantarcı - Dizi

2005: Organize İşler - Komiser

2003: Kurtlar Vadisi - Tuncay Kantarcı - Dizi

1998: Cumhuriyet - Ali Çetinkaya

1994: 8. Saat - Sinan

1994: İnce İnce Yasemince - Başkomiser - Dizi

1987: Ateşten Günler - Dizi

1986: Saat Sabahın Dokuzu - Dizi

1985: Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

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