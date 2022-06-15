Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde doğan Osman Ülker'in hayatı merak ediliyor. Peki Osman Ülker Kimdir? Osman Ülker kaç yaşında, nereli? Osman Ülker hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

OSMAN ÜLKER KİMDİR?

15 Mart 1985'te Antalya Muratpaşa ilçesinde doğdu. Evli ve üç çocuk babası. İnşaat, akaryakıt ve tarım sektörlerinde faaliyet gösteren aile şirketlerinde yönetim kurulu üyesi.

Lise eğitimini Antalya Anadolu Lisesinde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde üniversite eğitimini tamamladı. Bu süre içerisinde Galatasaray Üniversitesi Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkileri konulu sertifika programlarına katıldı. Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset okulunu bitirdi.

Talebelik yıllarında Demokrat Parti'de sırasıylaBeşiktaş İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı ve İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Antalya'ya dönüşüyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti Muratpaşa İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, İlçe Başkan Yardımcılığı ve İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevlerini yerine getirdi.

25 Eylül 2020 de yapılan 5. Ak Parti Muratpaşa İlçe Olağan Kongresinde İlçe Başkanlığı görevine başlamıştır.

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