Milli Eğitim Bakanlığı'nda yeni görevlendirme yapıldı. Bakan Yardımcılığı görevine Osman Sezgin getirildi. Gelişme sonrası Osman Sezgin kimdir? Osman Sezgin hayatı ve biyografisi gibi konular araştırıldı.

OSMAN SEZGİN KİMDİR?

Osman Sezgin 1959 yılında dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve liseyi babası devlet memuru olduğu için farklı şehirlerde bitirmiştir.

Osman Sezgin, Marmara Üniversitesi'nde lisans ve yüksek lisans eğitimini, İstanbul Üniversitesi'nde ise doktora eğitimini tamamlamıştır.

Osman Sezgin 2020 yılından bu yana her hafta Pazar günleri TRT Radyo 1'de Kutlu Yuva Mutlu İnsan programını yürütmektedir.