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Osman Sezener kimdir? MasterChef Osman Şef nereli kaç yaşında, restoranı nerede?

Osman Sezener kimdir? MasterChef Osman Şef nereli kaç yaşında, restoranı nerede?
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Tanınmış şef Osman Sezener, popüler yemek yarışması programı Masterchef'in yeni bölümünde konuk jüri olarak yer aldı. Güzelçoban'ın nereli olduğu, kaç yaşında olduğu ve restoranının nerede olduğu merak ediliyor. MasterChef Osman Sezener nereli kaç yaşında, restoranı nerede? Osman Sezener kimdir?

Ünlü şef Osman Sezener, bugün MasterChef programının yeni bölümünde konuk jüri oldu. Güzelçoban'ın nereli olduğu, kaç yaşında olduğu ve restoranının nerede olduğu merak konusu oldu. Osman Sezener kimdir? MasterChef Osman Sezener nereli kaç yaşında, restoranı nerede?

OSMAN SEZENER KİMDİR?

Osman Sezener (d. 1982, İzmir), Türk şef ve restoran sahibidir. İzmir Amerikan Koleji, Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği ve New York French Culinary'de eğitim gören Sezener, birer Michelin Rehberi Yıldızı'na sahip restoranlar İzmir'deki Od Urla ve Bodrum'daki Kitchen isimli restoranların hem işletmeciliğini hem de baş şefliğini yapmaktadır.

Ödüller

2023: Michelin Rehberi yıldızı

OSMAN SEZENER KARİYERİ VE BAŞARILARI

Osman Sezener'in ayırıcı özelliği onun 'doğal' tutkusu denebilir. Ege bölgesinin lezzetlerini "tarladan sofraya" ve "sıfır atık" felsefeleriyle sofralara taşıyor.

Sezener'in oluşturduğu ve farklı şehirlerde bulunan çeşitli markalar ve restoran işletmeleri mevcut.

Osman Sezener, iki farklı restoranıyla Michelin Yıldızı almıştır. Bu restoranlar:

Kitchen - Bodrum

Od Urla - İzmir

Ayrıca; Ristorante Pizzeria Venedik - İzmir, Michelin tavsiye listesinde yer almaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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