Osman Sezener kimdir? MasterChef Osman Şef nereli kaç yaşında, restoranı nerede?

Ünlü şef Osman Sezener, bugün MasterChef programının yeni bölümünde konuk jüri oldu. Güzelçoban'ın nereli olduğu, kaç yaşında olduğu ve restoranının nerede olduğu merak konusu oldu. Osman Sezener kimdir? MasterChef Osman Sezener nereli kaç yaşında, restoranı nerede?

OSMAN SEZENER KİMDİR?

Osman Sezener (d. 1982, İzmir), Türk şef ve restoran sahibidir. İzmir Amerikan Koleji, Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği ve New York French Culinary'de eğitim gören Sezener, birer Michelin Rehberi Yıldızı'na sahip restoranlar İzmir'deki Od Urla ve Bodrum'daki Kitchen isimli restoranların hem işletmeciliğini hem de baş şefliğini yapmaktadır.

Ödüller

2023: Michelin Rehberi yıldızı