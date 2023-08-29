2016 yılında gösterime giren Osman Pazarlama filmi yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar otururken filmin başrollerinde ise Şahan Gökbakar ve Selim Akgül gibi başarılı oyuncular var. Bu akşam FOX TV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak Türk komedi filminin konusu ve oyuncuları ise merak ediliyor.Peki, Osman Pazarlama konusu nedir? Osman Pazarlama oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde...

OSMAN PAZARLAMA KONUSU NEDİR?

İstanbul'un orta halli mahallelerinden birinde yaşayan Osman Şaşmaz, bir yandan Uzakdoğu'dan getirdiği ürünleri satmaya çalışırken, diğer yandan da patenti ve icadı kendisine ait patlamaya hazır ürünlere yatırımcı bulup zengin olmaya çalışan küçük ölçekli bir girişimcidir.

Sevdiği kızın babasına kendini ispat etme hırsıyla türlü maceralara atılan Osman'ın en büyük yardımcıları sağ kolu Erkan (Mehmet Selim Akgül) ve aile dostlarının kızı Songül'dür (Feriştah Senem Yıldırım). Osman, bu zorlu ama keyifli yolda, zenginliğin aslında çok da uzakta olmadığını anlar.

OSMAN PAZARLAMA OYUNCULARI

Şahan Gökbakar

Selim Akgül

Esra Balıkcı

Yurtşen Fidan

Gizem İnceoğlu

Liberat Niyoyandika

Tahsin Tonkuş

Feriştah Senem

Tahsin Yıldırım

Sükran Çagman

Demet Akalın

Okan Kurt