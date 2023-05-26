Osman Pamukoğlu kimdir? Osman Pamukoğlu kaç yaşında, nereli? Osman Pamukoğlu hayatı ve biyografisi!

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OSMAN PAMUKOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 27 Aralık 1947 (75 yıl yaşında), Gerze

Sinop'un Gerze ilçesinde 1947 yılında doğan Osman Pamukoğlu, 11 yaşında askerî okula başlamış, 55 yaşında emekli olmuştur. Selimiye Askerî Ortaokulu, Kuleli Askerî Lisesi, Kara Harp Okulu, Piyade Okulu, Kara Harp Akademisi, Silahlı Kuvvetler Akademisi ve Milli Güvenlik Akademisi'nde öğrenim görmüştür. 10 yıl piyade subayı, 16 yıl kurmay subay olarak, kıta komutanlıkları ve karargâh subaylığı görevlerinde bulunmuştur. 1990-1992 yılları arasında Edirne-Uzunköprü'de 42. Piyade Alay Komutanlığı, 1993-1995 yılları arasında Hakkâri'de Dağ ve Komando Tugayı ve Güvenlik Komutanlığı, 1998-2000 yılları arasında Kıbrıs'ta 28. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı, 2000-2001 yılları arasında İstanbul'da piyade okul komutanlığı vazifelerini yapmıştır.

1993'te tuğgeneralliğe terfi etmiş, 1997'de tümgeneralliğe yükselmiştir. 2002'de tümgenerallikten emekli olan Pamukoğlu toplamda 43 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nde askerî hizmet vermiştir. Osman Pamukoğlu, 1. Dereceden Altın Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası, 2 kez Üstün Cesaret ve Feragat Nişanı ve 5 kez Üstün Birlik Yetiştirme Nişanı almıştır. Pamukoğlu, Türk Ordusu'nda 5 tane Üstün Birlik Yetiştirme Nişanı'na sahip tek kişidir.

Yönettiği operasyonlar

Aşağıda yazılı olan operasyonlar Kan Uykusu adlı programda yayınlanan operasyonların bir bölümüdür.

• I. PKK Kirpi Operasyonu

• II. PKK Balkaya Operasyonu

• III. PKK Kuzey Irak Mezi Harekâtı

• IV. PKK Karanlık Dağ Operasyonu

• V. PKK Buzul Dağı Operasyonu

• VI. PKK Ejder Operasyonu

• VII. PKK Karadağ Operasyonu

• VIII. PKK Kuzey Irak Hakurk Operasyonu

Siyasi yaşamı

28 Temmuz 2008'de yaptığı ulusal çağrı ile fiili olarak siyasi hayatına başlamıştır. Bu çağrısında Hak ve Eşitlik Partisi'nin ana felsefe ve ilkelerini duyurmuştur.