Osman Kocaman kimdir? Galatasaray Divan Üyesi Osman Kocaman hayatı ve biyografisi - Haberler

Osman Kocaman kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Galatasaray Divan Üyesi Osman Kocaman hayatı ve biyografisi...

OSMAN KOCAMAN KİMDİR?

1962 yılında Bandırma'da dünyaya gelen Osman Kocaman, İstanbul'da Galatasaray Lisesi'nde yatılı olarak okudu. 1985 yılında Boğaziçi Üniversitesi MYO'dan mezun oldu.

Yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü Kocaman İthalat ve İhracat Limited şirketi, genelde Türkiye'de üretilen ancak tüketilmeyen deniz ürünlerini dünyaya ihrac ediyor.

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