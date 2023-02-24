İstanbul'da eski Demokratik Sol Parti Milletvekili Osman Kılıç, kendisinden haber alamayan yakınları tarafından evinde hareketsiz bulundu. İhbarla olay yerine gelen ekiplerin kontrolünde Osman Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kılıcın ölüm haberi yakınları ve sevenlerini üzerken vatandaşlar Osman kılıcın kim olduğunu ve neden öldüğünü araştırmaya koyuldu. Peki, Osman Kılıç kimdir? Osman Kılıç neden öldü? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Osman Kılıç kimdir, kaç yaşındaydı? Eski Demokratik Sol Parti Milletvekili Osman Kılıç evinde ölü bulundu. Meclis'te 20. ve 21. dönem milletvekilliği yapan Kılıç'ın doğum yeri Giresun'un Bulancak ilçesiydi. Vatandaşlar evinde ölü bulunan Eski Demokratik Sol Parti İstanbul Miletvekili Osman Kılıcınkim olduğunu ve neden öldüğünü merak ediyor. Peki, Osman Kılıç kimdir? Osman Kılıç neden öldü, hastalığı neydi? Detaylar haberimizde...

OSMAN KILIÇ KİMDİR?

1955 yılında Giresun'da doğan Osman Kılıç, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun olmuştur. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu İstanbul Bölge Müdürlüğünde İşçi, İşyeri Sendika Temsilciliği, Sendika Şube Yöneticiliği, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yapmıştı. Kılıç, TBMM'de 20. ve 21. dönem DSP İstanbul milletvekili olarak görev yaptı.

OSMAN KILIÇ NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Edinilen bilgiye göre, eski DSP Milletvekili Kılıç'tan haber alamayan yakınları, Kılıç'ın Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi'ndeki evine gitti. 68 yaşındaki Kılıç'ı burada hareketsiz halde bulan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalede Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kılıç'ın ölüm sebebi henüz belli olmazken kılıcın ailesi ve yakınları ölüm haberini büyük üzüntü ile karşıladı.