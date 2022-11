Osman Kavala kimdir? sorusu araştırılıyor. Gündemde yer alan isimlerden biri olan Osman Kavala'nın hayatı araştırılıyor. Vatandaşlar arama motorlarında Osman Kavala kimdir? sorusunun yanıtını arıyor. Merak edilen isimler arasında yer alan Osman Kavala hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor. Peki, Osman Kavala kimdir? Osman Kavala kaç yaşında, nereli? Osman Kavala mesleği ne? Osman Kavala hayatı ve biyografisi!

OSMAN KAVALA?

Mehmet Osman Kavala (d. 2 Ekim 1957, Paris), Türk iş insanı ve insan hakları savunucusu. 1990'ların başından beri birçok sivil toplum kuruluşuna destek olmuştur. 2002'den beri kâr amacı gütmeyen bir kültür kurumu olarak faaliyetlerini sürdüren Anadolu Kültür'ün kurucusu ve yönetim kurulu başkanıdır. Uluslararası Af Örgütü'nün bağışçılarından biridir. Türkiye'de risk altında olan kültürel mirasın korunmasına yönelik çabaları nedeniyle 2019 yılında Avrupa Arkeoloji Mirası Ödülü'ne layık görülmüştür. Yine 2019 yılında, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi'nin demokratik toplum çalışmalarına katkıda bulunan ve ifade özgürlüğüne yönelik baskı altında olan kişilere verdiği "Ayşe Nur Zarakolu Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülü"ne layık görülmüştür.

Osman Kavala, lise eğitimini 1975'te İstanbul'da Robert Lisesinde tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesinde İşletme, Manchester Üniversitesinde Ekonomi üzerine lisans eğitimi aldı. New York'taki The New School for Social Research'te doktora eğitimine başladı ancak 1982'de babası Mehmet Kavala'nın ani ölümü sonrasında İstanbul'a döndü ve ailesinin işlerini devraldı