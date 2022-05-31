Osman Kaplan kimdir, öldü mü, neden vefat etti? Osman Kaplan'ın hastalığı neydi, neden vefat etti? Osman Kaplan'ın hayatı ve biyografisi! - Haberler

20 yaşındaki milli tekvandocu Osman Kaplan, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Osman Kaplan kimdir, öldü mü, neden vefat etti? Osman Kaplan'ın hastalığı nedir, neden vefat etti? Osman Kaplan'ın hayatı ve biyografisi!

OSMAN KAPLAN ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Tekvando Milli Takımı sporcusu Osman Kaplan, geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 20 yaşındaki sporcu, hayatını kaybetti.

Milli Takım ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor'da forma giyen Osman Kaplan (20), arkadaşlarıyla dolaştığı sırada aniden fenalaştı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Kaplan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ŞANLIURFA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtilen Kaplan'ın cenazesi, Şanlıurfa'da defnedilecek.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN TAZİYE MESAJI

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımlayarak, "Uluslararası müsabakalarda ülkemizi ve şehrimizi birçok kez başarıyla temsil eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Taekwondo Milli Sporcumuz Osman Kaplan'ın geçirdiği kalp krizi sonrası vefat ettiğini üzülerek öğrendim. Sporcumuza Allah'tan rahmet ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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