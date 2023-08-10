Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. Osman Hacıbektaşoğlu kimdir? Sorusu, yapılan atamaların ardından gündeme geldi ve merak edildi. Peki, Osman Hacıbektaşoğlu kimdir? Zonguldak valisi Osman Hacıbektaşoğlu hayatı ve biyografisi! Zonguldak valisi kim oldu?

Osman Hacıbektaşoğlu kimdir? Sorusu, yapılan atamaların ardından gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 57 ilin valisi değiştirildi, 16 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi. Peki, Osman Hacıbektaşoğlu kimdir? Zonguldak valisi Osman Hacıbektaşoğlu hayatı ve biyografisi! Zonguldak valisi kim oldu?

OSMAN HACIBEKTAŞOĞLU KİMDİR?

21/04/1968 tarihinde Trabzon İli Of İlçesinde doğmuştur. İlk, Orta ve Lise tahsilini Of İlçesinde tamamladıktan sonra 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuştur.

1993 yılında açılan Kaymakamlık sınavında başarılı olarak, 10 Mayıs 1994 tarihinde Trabzon Kaymakam Adayı olarak memuriyete başlamıştır. 1997 yılında Kaymakamlık stajını üstün başarı ile tamamlamıştır. Kaymakamlık stajı programı dâhilinde 1996 yılında 6 ay süre ile Aksaray Ortaköy Kaymakam vekilliği görevini yapmıştır. Daha sonra sırası ile Amasya Hamamözü Kaymakamlığı (1997-1999), Siirt Baykan Kaymakamlığı (1999-2001), Kars Valiliği Vali Yardımcılığı (2001-2003), Bilecik Osmaneli Kaymakamlığı (2003-2006), Bitlis Tatvan Kaymakamlığı (2006-2008) ve Burdur Bucak Kaymakamlığı (2008-2013) görevlerinde bulunmuştur.

2013 yılında Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Göç Politika ve Projeleri Daire Başkanı olarak görevlendirilmiştir. Aynı yıl İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne Daire Başkanı olarak atanmıştır. 2014 yılında Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.

21.06.2017 tarih ve 2017/260 sayılı Atama Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı olarak atanmıştır.

ZONGULDAK VALİSİ KİM OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. Atama kararına göre Osman Hacıbektaşoğlu Zonguldak valisi olarak atandı.