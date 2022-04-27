İZMİR (Haberler.com) - Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Osman Gürün hakkında araştırmalar yapılıyor. Osman Gürün kimdir? Osman Gürün kaç yaşında, nereli? Osman Gürün hayatı ve biyografisi!

OSMAN GÜRÜN KİMDİR?

İlk ve ortaöğrenimini Muğla'da ve lise öğrenimini İzmir'de tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1972 yılında mezun oldu, 1976 yılında da ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak Muğla SSK Hastanesine tayin oldu. 1996 yılında SSK Hastanesinden ayrılarak, Özel Yücelen Hastanesinde göreve başladı. 3 dönem Muğla Tabip Odası başkanlığı yapan Osman Gürün, 1997 yılında emekli oldu. 1999 Türkiye yerel seçimlerinde %37 oy alarak CHP'den Muğla belediye başkanı seçildi.

2004 Türkiye yerel seçimlerinde % 43 oy ve 2009 Türkiye yerel seçimlerinde ise %46 oy alarak belediye başkanı seçildi ve belediye başkanı olarak görevini 31 Mart 2014'e kadar sürdürdü. 2014 Türkiye yerel seçimlerine CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak girdi ve seçimi kazanarak Muğla'nın ilk büyükşehir belediye başkanı oldu. Gürün meslektaşı olan Gülsün Gürün ile evli ve üniversite mezunu iki çocuk babasıdır. Büyükelçi Sumru Noyan'ın ve Büyükelçi Halil Akıncı'nın kuzenidir.





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