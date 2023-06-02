Osman Gökçek yemin metnini yanlış mı okudu, neden 2 kere okudu? Osman Gökçek meclis yemin konuşması!

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OSMAN GÖKÇEK YEMİN METNİNİ NEDEN 2 KERE OKUDU?

Osman Gökçek 28. Dönem Ankara AK Parti Milletvekili seçilmiştir. Geçici Başkan Devlet Bahçeli'nin yönettiği oturumda AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in yemini tekrarlatıldı. Yeminini edip yerine geçmek isteyen Gökçek, yanlış ifade ettiği bir kelime sonrası gelen uyarı üzerine kürsüye gelip tekrar yemin etti.