Osman Gökçek milletvekili seçildi mi? Osman Gökçek kazandı mı?

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim sonuçları merakla takip ediliyor. Seçim sonuçlarında resmi olmayan verilere göre milletvekili listeleri belli olmaya başladı. Osman Gökçek milletvekili seçildi mi? Osman Gökçek kazandı mı?