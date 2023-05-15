AK Parti Ankara 2. Bölge'den milletvekili adayı olan Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'in akıbeti belli oldu. Osman Gökçek'in son durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyordu. Peki, Osman Gökçek milletvekili oldu mu? Osman Gökçek milletvekili seçildi mi?

14 Mayıs seçimlerinde birçok kişi tarafından seçim sonuçları takip ediliyor ve internet üzerinde aktif olarak araştırılıyor. Milletvekili seçimlerinin de sona yaklaşması nedeniyle vatandaşlar tarafından birçok detay araştırılıyor. Merak edilen konular arasında Osman Gökçek milletvekili oldu mu? Sorusu yer alıyor. Bu haberimizde merak edenler için Osman Gökçek milletvekili oldu mu? Sorusunu yanıtladık. Peki, Osman Gökçek milletvekili oldu mu? Osman Gökçek milletvekili seçildi mi?

OSMAN GÖKÇEK MİLLETVEKİLİ OLDU MU?

2023 seçimlerinde en çok merak edilen isimler arasında eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek yer alıyordu. Resmi olmayan sonuçlar doğrultusunda 28.Dönem Milletvekili Genel Seçim sonuçlarına göre Osman Gökçek Ankara 2. bölgeden milletvekili seçildi.

OSMAN GÖKÇEK KİMDİR?

12 Ekim 1983 yılında Ankara'da doğan Osman Gökçek İlkokulu Hamdullah Suphi İlkokulu'nda okuduktan sonra ortaokulu TED Ankara Koleji'nde tamamladı. Lise öğretimine Samanyolu Koleji'nde devam etti. Başkent Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümünden mezun oldu.

2002 senesinde kurulmuş olan Keçiören Gençlik Derneği'nin 9 Mart 2003 tarihinde olan kongresinde başkanlığa seçilen Gökçek, Keçiören'in ardından Ankara'da birçok ilçede derneğin örgütlenmesine yardımcı olmuş ve daha sonra 15 gençlik derneğini bir araya getirerek Başkent Gençlik Federasyonu'nu kurmak için öncülük etmiştir.