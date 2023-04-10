Osman Gökçek milletvekili adayı mı oldu? Osman Gökçek nereden, kaçıncı sıradan milletvekili adayı?

Osman Gökçek aday mı en çok merak edilen aday adayları arasında yer alırken, siyasi partilerin milletvekili aday listelerini YSK'ya teslim etmesinin ardından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Osman Gökçek milletvekili adayı mı oldu? Osman Gökçek nereden aday, kaçıncı sıradan milletvekili adayı?

Osman Gökçek milletvekili adayı mı? Osman Gökçek aday mı en çok merak edilen aday adayları arasında yer alırken, siyasi partilerin milletvekili aday listelerini YSK'ya teslim etmesinin ardından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Osman Gökçek milletvekili adayı mı oldu? Osman Gökçek nereden aday, kaçıncı sıradan milletvekili adayı? Detaylar...

OSMAN GÖKÇEK MİLLETVEKİLİ ADAYI MI?

1994-2017 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek ise Ankara 2. Bölge 5'inci sıradan aday oldu.

OSMAN GÖKÇEK KİMDİR?

12 Ekim 1983 yılında Ankara'da doğan Osman Gökçek İlkokulu Hamdullah Suphi İlkokulu'nda okuduktan sonra ortaokulu TED Ankara Koleji'nde tamamladı. Lise öğretimine Samanyolu Koleji'nde devam etti. Başkent Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümünden mezun oldu.

2002 senesinde kurulmuş olan Keçiören Gençlik Derneği'nin 9 Mart 2003 tarihinde olan kongresinde başkanlığa seçilen Gökçek, Keçiören'in ardından Ankara'da birçok ilçede derneğin örgütlenmesine yardımcı olmuş ve daha sonra 15 gençlik derneğini bir araya getirerek Başkent Gençlik Federasyonu'nu kurmak için öncülük etmiştir.