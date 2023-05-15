Osman Gökçek Ankara 2. bölgeden milletvekili seçilmesinin ardından hayatı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Osman Gökçek biyografisi araştırılıyor. Peki, Osman Gökçek kimdir? Osman Gökçek ne iş yapıyor? Osman Gökçek kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Ankara'dan milletvekili adayı olan Osman Gökçek'in akıbeti belli oldu

Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek, 28.Dönem Milletvekili Genel Seçim sonuçlarına göre Ankara 2. bölgeden milletvekili seçildi. Osman Gökçek hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Osman Gökçek kimdir? Osman Gökçek ne iş yapıyor? Osman Gökçek kaç yaşında, nereli? Osman Gökçek biyografisi! Detaylar haberimizde...

OSMAN GÖKÇEK KİMDİR?

Osman Gökçek, 1983 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Başkent Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü'nden mezun olmuştur. 2010 yılından beri Beyaz Tv Genel Yayın Koordinatörlüğü yapan Osman Gökçek, geçmiş yıllarda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış Melih Gökçek'in oğludur. Resmi olmayan sonuçlar doğrultusunda 28.Dönem Milletvekili Genel Seçim sonuçlarına göre Osman Gökçek Ankara 2. bölgeden milletvekili seçilmiştir.