Osman Gökçek kimdir? Melih Gökçek'in çocuğu Osman Gökçek kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

ANKARA (Haberler.com) - Osman Gökçek kimdir? Melih Gökçek'in çocuğu olan Osman Gökçek kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Osman Gökçek hayatı ve biyografisi nedir? Detaylar haberimizde...

OSMAN GÖKÇEK KİMDİR?

12 Ekim 1983 yılında Ankara'da doğan Osman Gökçek İlkokulu Hamdullah Suphi İlkokulu'nda okuduktan sonra ortaokulu TED Ankara Koleji'nde tamamladı. Lise öğretimine Samanyolu Koleji'nde devam etti. Başkent Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümünden mezun oldu.

2002 senesinde kurulmuş olan Keçiören Gençlik Derneği'nin 9 Mart 2003 tarihinde olan kongresinde başkanlığa seçilen Gökçek, Keçiören'in ardından Ankara'da birçok ilçede derneğin örgütlenmesine yardımcı olmuş ve daha sonra 15 gençlik derneğini bir araya getirerek Başkent Gençlik Federasyonu'nu kurmak için öncülük etmiştir.

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