Osman Gökçek aday mı? 2023 Osman Gökçek nereden, hangi ilden aday oldu?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Osman Gökçek aday mı? 2023 Osman Gökçek milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Osman Gökçek aday mı? 2023 Osman Gökçek milletvekili adayı mı? İşte detaylar...