Osman Egin kimdir? Kuranı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması jürisi Osman Egin kaç yaşında, nereli?

Osman Egin kimdir sorusunun yanıtı merak ediliyor. TRT1 ekranlarında yayınlanan Kuranı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması izleyicilerin beğenisini topluyor. Program izleyicileri merak konusu haline gelirken Kuranı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması jürileri merak edildi. Peki, Osman Egin kimdir?

OSMAN EGİN KİMDİR?

lkokuldan önce, yedi yaşında hafız oldu. Arapça tahsili aldı.

Bursa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. İstanbul Yeşil Cami ve Ulu Cami'de görev yaptı.

İzmir İlahiyat fakültesinde kıraat alanında Master yaptı.

Türkiye'yi uluslararası hafızlık ve güzel okuma yarışmalarında temsil etti ve dereceler aldı.

1996 yılında aşere tahsilini tamamladı.

2015 yılından itibaren ulusal ve uluslararası yarışmalarda jürilik yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınevi üzerinden Kuran Öğreniyorum (Muhtasar) – Kur'an Öğreniyorum (Tecvitli) ve Hafızlık Risalesi eser isimli üç kitabı bulunmaktadır.

Kıraat alanında ihtisas sahibi olan Egin, Türkiye'de Vaiz ve müftüleri yetiştirmek üzere beş yüz elli senelik bir geçmişi bulunan Haseki Abdurrahman Gürses Eğitim merkezinin müdürlüğü ve yanı sıra TRT kanalında yayınlanan Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışmasında jüri üyeliği yapmaktadır.

Evli ve 4 çocuk babasıdır.

Kaynak: igmg-kuran.com

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