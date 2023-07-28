Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı. Yerlerine ise Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan atandı. Peki, Osman Cevdet Akçay kimdir? Osman Cevdet Akçay kaç yaşında, nereli? Osman Cevdet Akçay hayatı ve biyografisi!

OSMAN CEVDET AKÇAY KİMDİR?

Osman Cevdet Akçay, orta ve lise öğrenimini Robert Koleji'nde tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi ekonomi mezunu olan Akçay, New York City University Graduate School and University Center'dan M.Phil ve Ph.D derecelerini almıştır. Osman Cevdet Akçay Koç Finansal hizmetler ve Yapi Kredi de başekonomist olarak 1 Mayıs 2018 tarihine kadar Ekonomik Araştırmalar bölümünün başında bulundu. Araştırma ve yayın alanları döviz kuru belirlenme ve borç dinamikleri, dezenflasyon olup bu konulardaki çalışmaları ağırlıklı olarak Türkiye özeline yöneliktir. Şuanda yurt içi ve yurt dışı yatırımcılara ekonomi üzerinde yol göstermektedir.