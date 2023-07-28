Merkez Bankası'nda başkan yardımcılığı yapan 3 ismin yerine; Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan atandı. Bu gelişmeyle birlikte Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve 3 yardımcısının da Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olması dikkatlerden kaçmadı. Peki, Osman Cevdet Akçay kimdir, nereli, kaç yaşında? Merkez Bankası yardımcısı Osman Cevdet Akçay kimdir?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkan yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı. Başkan yardımcılıklarına Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan atandı. 3 isimle birlikte Başkan Hafize Gaye Erkan'ın yardımcıları değişmiş oldu. Peki, Osman Cevdet Akçay kimdir, nereli, kaç yaşında? Merkez Bankası yardımcısı Osman Cevdet Akçay kimdir?

OSMAN CEVDET AKÇAY KİMDİR?

Osman Cevdet Akçay; orta ve lise öğrenimini Robert Koleji'nde tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi ekonomi mezunu olan Akçay, New York City University Graduate School and University Center'dan M.Phil ve Ph.D derecelerini aldı. Osman Cevdet Akçay, Koç Finansal Hizmetler ve Yapı Kredi de başekonomist olarak 1 Mayıs 2018 tarihine kadar görev aldı. Araştırma ve yayın alanları döviz kuru belirlenme ve borç dinamikleri, dezenflasyon olan Akçay, 1961 Trabzon doğumlu.

3 YARDIMCI DA GÖREVDEN ALINDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu karara göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkan yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman, 1211 sayılı Kanunun 29'uncu maddesi, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri kapsamında görevden alındı. Yerlerine yeni atamalar yapıldı ve TCMB başkan yardımcılıklarına Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan getirildi. Bu yeni atamalar, TCMB'nin yönetim kadrosunda önemli değişikliklerin yaşandığı bir dönemi işaret etmektedir.