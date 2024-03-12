Osman Bursa kimdir? Zafer Partisi Antalya- Serik Belediye Başkan adayı Osman Bursa kaç yaşında, nereli?
Osman Bursa kimdir? Zafer Partisi Antalya- Serik Belediye Başkan adayı Osman Bursa kaç yaşında, nereli? Zafer Partisi'nin Antalya'nın Serik ilçesi için Belediye Başkan adayı olan Osman Bursa hakkında bilgiler merak ediliyor. Osman Bursa'nın yaşadığı, nereli olduğu ve politik kariyeri hakkında detaylar araştırılıyor.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'da düzenlenen bir basın toplantısında partisinin Belediye Başkan adaylarını açıklamıştı. Özdağ, Antalya- Serik Belediye Başkan adayının Osman Bursa olacağını duyurdu. Peki, Osman Bursa kimdir? Zafer Partisi Antalya- Serik Belediye Başkan adayı Osman Bursa kaç yaşında, nereli?
OSMAN BURSA KİMDİR?
Osman Bursa, Zafer Partisi'nin Antalya- Serik Belediye Başkan adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.