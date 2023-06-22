Osman Boyraz kimdir, nereli, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir?

Kabine'de yeni bakan yardımcıları belli oldu. Bakan yardımcılığına atanan Osman Boyraz ise çok araştırılıyor. Vatandaşlar merak ediyor. Peki, Osman Boyraz kimdir, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir?

Atamalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yeni bakan yardımcıları belli oldu. Bakan yardımcısı olan Osman Boyraz ise çok araştırılıyor. Vatandaşlar merak ediyor. Peki, Osman Boyraz kimdir, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir?

OSMAN BOYRAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NEREYE ATANDI VE GÖREVİ NEDİR?

1974 yılında Sivas-Gürün'de doğdu.

İlköğretim ve liseyi Sivas'ta tamamladı. 1997 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita ve Kadastro Bölümü'nden mezun oldu ve HARİTA MÜHENDİSİ unvanını aldı.

BOYRAZ, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde Yüksek Lisansını tamamlayarak HARİTA YÜKSEK MÜHENDİSİ oldu.

Osman BOYRAZ; Maltepe Sivaslılar Derneği Kurucu Başkanlığı,

İstanbul Sivaslılar Platformu Danışma Kurulu Üyeliği,

Piri Reis Harita ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalışanları Derneği Üyeliği ve Bilim Komisyonu Başkanlığı (Devam),

TEK-DER Üyeliği,

Maltepespor Yönetim Kurulu Üyeliği ve Gürün Kültür Vakfı Üyeliği gibi birçok sivil toplum kuruluşlarında aktif görev aldı.

12 Haziran 2011 yılında yapılan genel seçimlerde İstanbul 1.Bölgeden AK Parti Milletvekili olarak 24.Dönem'de Parlamento'ya girdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyeliği, Çevre Komisyonu Üyeliği ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Aldığı Eğitim Sertifikaları ve Uzmanlık Alanları:

Prestige Education Center tarafından alınan Bilgisayar Sistem Mühendisliği Uzmanlığı

Kamu İhale Kurumu tarafından verilen İhale Uygulamaları Eğitimi

TUV Sudwest TGK tarafından verilen ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi

UGETAM Uluslararası Gaz Eğitim Teknoloji Araştırma Merkezi tarafından Doğalgaz Tesisat Projelendirme Eğitimi

Mentor Project Management Training&Consultancy tarafından MPM-12 Proje Yönetimi Sertifika Programı Eğitimi

Berlitz Language Center tarafından verilen İngilizce Eğitimi

BENTLEY tarafından verilen Micro Station ve 3 Boyutlu Modelleme Çizimleri Eğitimi

Performance Colsulting tarafından verilen İş Planlama ve Takibi Eğitimi

Fatih Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından Operasyonel Yönetim Eğitimi

Gaz De France tarafından Fransa'da verilen Doğalgaz İşletmeciliği ve Yönetimi Eğitimi