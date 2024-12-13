Osman Bilgin kimdir, neden soruşturma açıldı? Osman Bilgin'in mal varlığı ne kadar?

Eski Vali Osman Bilgin'e neden soruşturma başlatıldı ve Osman Bilgin'in mal varlığı ne kadar olduğu gündeme geliyor. Osman Bilgin kimdir? Osman Bilgin'in görev yerleri neresi? Detaylar haberimizdedir…

OSMAN BİLGİN'İN MAL VARLIĞI NE KADAR?

Kırklareli'nde 2023 yılının haziran ayında yaşanan sel felaketine yönelik hazırlanan bilirkişi raporunda kusurlu bulunan dönemin valisi Osman Bilgin ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. T24 yazarı Tolga Şardan, Osman Bilgin'in 98 milyon liralık mal varlığını açıklayamadığını vurgulayarak, Sisli Vadi dosyası çerçevesinde İçişleri Bakanlığı'nın Bilgin hakkında soruşturma izni verildiğini öne sürdü.

Soruşturma iznini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın onayladığını belirten Şardan, Bilgin'in kaçak tesisleri görmezden gelerek 6 vatandaşın sel felaketinde yaşamını yitirmesine göz yumduğunun raporda yer aldığını aktardı.

Osman Bilgin'in mal varlığıyla ilgili hazırlanan raporda; Vali Bilgin'in eşinin 2018'de sattığı 2017 model Audi A6 marka lüks aracın satışından gelen 380 bin lirayı, kendisine ait olan ve 2022 tarihinde aldığı, üç ay sonra sattığı aracının alımını ve satışını mal bildirimine bildirmediği bilgisi yer aldı. Öte yandan mal bildiriminde bulunmamak için Bilgin'in bazı kuyumcu firmalarıyla da para alışverişinin bulunduğu ortaya çıkarıldı.

Bilirkişi raporunda; "Bilgin'in banka hesabına Aralık 2021'de Üzer Kuyumculuk adına altın bozdurma karşılığında yatırılan 311 bin 200 liranın, Karadeniz Kuyumculuk adına yine altın bozma karşılığında 12 Eylül 2023'de dört ayrı işlemde aktarılan 2 milyon 840 bin lira, yine aynı firma tarafından bu kez 13 Eylül 2023'te iki ayrı işlemle gönderilen toplam 385 bin liranın yanında S.A. tarafından banka hesabına yatırılan Ocak 2024'teki 6 milyon 700 bin lira ve Şubat 2024'teki 191 bin 250 liranın, H.G. tarafından banka hesabına gönderilen 1 Eylül 2022'de, 2 Eylül 2022'de ve 22 Eylül 2022'de üç ayrı işlemde 200 biner liradan toplam 600 bin liranın mal bildirimine işlenmediği ortaya konuldu" ifadelerine yer verildi.

OSMAN BİLGİN KİMDİR?

Osman Bilgin, 1978 yılında Trabzon'da doğdu.

1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2000-2003 yılları arasındaki Kaymakamlık adaylığı döneminde sırasıyla; Çumra, Ünye, Ahmetli, Kula İlçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. Asil Kaymakam olarak sırasıyla; 2003-2005 yılları arasında Pazar Kaymakamlığı, 2005-2007 yılları arasında Kürtün Kaymakamlığı, 2007-2010 yılları arasında Kale Kaymakamlığı ve 1 yıl süre ile Malatya Vali Yardımcılığı, 2010-2012 Buharkent Kaymakamlığı, 2012-2015 yılları arasında Espiye Kaymakamlığı ve 2015 - 2016 yılları arasında Alaşehir Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. 30 Kasım 2016 tarihli Müşterek Kararname ile İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı olarak atandı. Vali Osman BİLGİN 12.05.2022 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 2022/209 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile Şırnak Valiliğine atanmış ve 20.05.2022 tarihi itibarıyla görevine başlamıştır. İngilizce Öğretmeni İlknur BİLGİN ile evli olup bir kız bir erkek çocuk babasıdır.

Espiye Kaymakamlığı sırasında Gülburnu Köyünde yaptırılan caddeye ismi verilmiştir.

31 Mart 2020 tarihinde Kırklareli Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bilgin'in Koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Kırklareli Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 20 Nisan 2020 tarihinde pozitif testin ardından yapılan son iki testin negatif çıktığını duyurdu.

6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli depremlerin Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde büyük yıkıma yol açması sebebiyle bölgeye koordinatör vali olarak görevlendirildi.10 Ağustos 2023 tarihli Valiler Kararnamesi ile Vali-Mülkiye Başmüfettişi oldu.