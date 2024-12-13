Üye Girişi
Haberler
Rusya, Suriye'den tamamen çekiliyor
Esad'a kucak açan Putin'den sürpriz Suriye hamlesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir dönemin arifesindeyiz, çözmemiz gereken sıkıntılar var
Dikkat çeken Suriye çıkışı: Her şey güllük gülistanlık değil
MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Emevi Camii'ndeki fotoğrafları ortaya çıktı
Tarihi andan çok özel kareler!
Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı'nı terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı
Terör örgütünün uykularını kaçıracak görüntü

Osman Bilgin kimdir, neden soruşturma açıldı? Osman Bilgin'in mal varlığı ne kadar?

Osman Bilgin kimdir, neden soruşturma açıldı? Osman Bilgin'in mal varlığı ne kadar?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Kırklareli Valisi Osman Bilgin kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Kendisi ve ailesi adına kayıtlı olan milyonluk mal varlığını açıklayamayan Osman Bilgin'in, mal varlığı ne kadar olduğu gündeme geliyor. Peki, Osman Bilgin'e soruşturma mı açıldı?

Eski Vali Osman Bilgin'e neden soruşturma başlatıldı ve Osman Bilgin'in mal varlığı ne kadar olduğu gündeme geliyor. Osman Bilgin kimdir? Osman Bilgin'in görev yerleri neresi? Detaylar haberimizdedir…

OSMAN BİLGİN'İN MAL VARLIĞI NE KADAR?

Kırklareli'nde 2023 yılının haziran ayında yaşanan sel felaketine yönelik hazırlanan bilirkişi raporunda kusurlu bulunan dönemin valisi Osman Bilgin ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. T24 yazarı Tolga Şardan, Osman Bilgin'in 98 milyon liralık mal varlığını açıklayamadığını vurgulayarak, Sisli Vadi dosyası çerçevesinde İçişleri Bakanlığı'nın Bilgin hakkında soruşturma izni verildiğini öne sürdü.

Osman Bilgin kimdir, neden soruşturma açıldı? Osman Bilgin'in mal varlığı ne kadar?

Soruşturma iznini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın onayladığını belirten Şardan, Bilgin'in kaçak tesisleri görmezden gelerek 6 vatandaşın sel felaketinde yaşamını yitirmesine göz yumduğunun raporda yer aldığını aktardı.

Osman Bilgin'in mal varlığıyla ilgili hazırlanan raporda; Vali Bilgin'in eşinin 2018'de sattığı 2017 model Audi A6 marka lüks aracın satışından gelen 380 bin lirayı, kendisine ait olan ve 2022 tarihinde aldığı, üç ay sonra sattığı aracının alımını ve satışını mal bildirimine bildirmediği bilgisi yer aldı. Öte yandan mal bildiriminde bulunmamak için Bilgin'in bazı kuyumcu firmalarıyla da para alışverişinin bulunduğu ortaya çıkarıldı.

Osman Bilgin kimdir, neden soruşturma açıldı? Osman Bilgin'in mal varlığı ne kadar?

Bilirkişi raporunda; "Bilgin'in banka hesabına Aralık 2021'de Üzer Kuyumculuk adına altın bozdurma karşılığında yatırılan 311 bin 200 liranın, Karadeniz Kuyumculuk adına yine altın bozma karşılığında 12 Eylül 2023'de dört ayrı işlemde aktarılan 2 milyon 840 bin lira, yine aynı firma tarafından bu kez 13 Eylül 2023'te iki ayrı işlemle gönderilen toplam 385 bin liranın yanında S.A. tarafından banka hesabına yatırılan Ocak 2024'teki 6 milyon 700 bin lira ve Şubat 2024'teki 191 bin 250 liranın, H.G. tarafından banka hesabına gönderilen 1 Eylül 2022'de, 2 Eylül 2022'de ve 22 Eylül 2022'de üç ayrı işlemde 200 biner liradan toplam 600 bin liranın mal bildirimine işlenmediği ortaya konuldu" ifadelerine yer verildi.

OSMAN BİLGİN KİMDİR?

Osman Bilgin, 1978 yılında Trabzon'da doğdu.

1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2000-2003 yılları arasındaki Kaymakamlık adaylığı döneminde sırasıyla; Çumra, Ünye, Ahmetli, Kula İlçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. Asil Kaymakam olarak sırasıyla; 2003-2005 yılları arasında Pazar Kaymakamlığı, 2005-2007 yılları arasında Kürtün Kaymakamlığı, 2007-2010 yılları arasında Kale Kaymakamlığı ve 1 yıl süre ile Malatya Vali Yardımcılığı, 2010-2012 Buharkent Kaymakamlığı, 2012-2015 yılları arasında Espiye Kaymakamlığı ve 2015 - 2016 yılları arasında Alaşehir Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. 30 Kasım 2016 tarihli Müşterek Kararname ile İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı olarak atandı. Vali Osman BİLGİN 12.05.2022 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 2022/209 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile Şırnak Valiliğine atanmış ve 20.05.2022 tarihi itibarıyla görevine başlamıştır. İngilizce Öğretmeni İlknur BİLGİN ile evli olup bir kız bir erkek çocuk babasıdır.

Espiye Kaymakamlığı sırasında Gülburnu Köyünde yaptırılan caddeye ismi verilmiştir.

31 Mart 2020 tarihinde Kırklareli Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bilgin'in Koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Kırklareli Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 20 Nisan 2020 tarihinde pozitif testin ardından yapılan son iki testin negatif çıktığını duyurdu.

6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli depremlerin Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde büyük yıkıma yol açması sebebiyle bölgeye koordinatör vali olarak görevlendirildi.10 Ağustos 2023 tarihli Valiler Kararnamesi ile Vali-Mülkiye Başmüfettişi oldu.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
img

Çağlar Ertuğrul'dan örnek davranış
img

Duruşma salonundaki saldırının başladığı an: Tolga size emanet
img

Taraftarın tepkisine dayanamayan Samet'ten radikal karar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya'ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler
Esad çiftini kahredecek görüntüler
'Suriye'de yaşananları zafer olarak görmüyorum'
"Suriye'de yaşananları zafer olarak görmüyorum"
Tekstilde çalışan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı, atölyeler boş kaldı
Suriyelilerin gidişi bir sektörü resmen bitirdi
Duruşma salonundaki saldırı böyle gerçekleşti! 'Size emanet' deyip silahına sarıldı
Duruşma salonundaki saldırının başladığı an: Tolga size emanet
Eski mahkum her şeyi anlattı! Sednaya Hapishanesi'ndeki tecavüz dehşeti kan dondurdu
Sednaya hakkında daha önce dinlediklerinizi unutun
Yetenek Sizsiniz'le ünlenen sihirbaz Aref'in son halini görenler tanıyamadı
Sihirbaz Aref'in son halini görenler tanıyamadı

Son Dakika Haberleri

Yalı Çapkını 88. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 14-15 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Yalı Çapkını 87. bölüm tek parça full HD bölüm izle! ASKİ Ankara su kesintisi! 14-15 Aralık Çankaya, Keçiören, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Yalı Çapkını CANLI izle! STAR TV Yalı Çapkını 87. yeni son bölüm full HD canlı yayın izle Adana ASKİ su kesintisi! 14-15 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Arka Sokaklar 695. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 14-15 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 14-15 Aralık Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Roblox ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? 14-15 Aralık Roblox erişim engelinde son durum!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.