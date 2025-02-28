Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi Yayımlandı. Cumhurbaşkanı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Osman Ayas kimdir? Osman Ayas kimdir? Yeni Niğde müftüsü Osman Ayas kimdir?

NİĞDE MÜFTÜSÜ ATAMA KARARNAMESİ



YENİ NİĞDE MÜFTÜSÜ OSMAN AYAS KİMDİR?

1964 yılında Trabzon İli Yomra İlçesinde doğdu. İlkokulu kendi köyünde, İmam Hatip Lisesini Trabzon'da 1983 yılında tamamladı. Aynı yıl başladığı 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1988 yılında mezun oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan Müftülük-Vaizlik sınavlarını kazanarak 1989 yılında 6 ay süreyle Antalya İli Hacı Mehmet Dini Yüksek İhtisas Merkezinde eğitim aldı. 1989 yılı Kasım ayında Artvin İli Borçka İlçesine vaiz olarak atandı. 1990 yılında asker öğretmen olarak İstanbul'da bir yıl öğretmenlik yaptı. Askerlik dönüşü tekrar Artvin İli Borçka İlçe vaizliği görevine başladı. 1992 yılında Giresun İli Çamoluk ve 1995 yılında da Keşap İlçe Müftüsü, 2002 yılında Giresun İl Müftü Yardımcısı,2007 yılında Samsun Tekkeköy İlçe Müftüsü, 2012 yılında da Samsun İl Müftü Yardımcılığı, 2018 yılında da Gümüşhane İl Müftülüğüne atandı.

08.05.2020 tarihli ve 2020/197 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Niğde İl Müftülüğüne atandı ve halen bu görevini sürdürmektedir.

1995-1997 yılları arasında 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Din Eğitimi Ana Bilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. Evli ve üç çocuk babasıdır.