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Osman Ayan kimdir? Şehit Binbaşı Osman Ayan kaç yaşında, nereli?

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, kalp krizi şüphesiyle hastaneye sevk edilen Ayan'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi. Osman Ayan kimdir? Şehit Binbaşı Osman Ayan kaç yaşında, nereli?

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Pençe 1-2 Harekat Bölgesinde Binbaşı Osman Ayan'ın şehit olduğu belirtildi. Osman Ayan kimdir? ŞehitBinbaşı Osman Ayan kaç yaşında, nereli?

ŞEHİTBİNBAŞI OSMAN AYAN KİMDİR?

Pençe 1-2 Harekat Bölgesinde Binbaşı Osman Ayan'ın şehit olduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Pençe 1-2 Harekat Bölgesinde, bugün icra edilen intikal faaliyeti esnasında kalp krizi şüphesiyle derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanan kahraman silah arkadaşımız P. Bnb. Osman Ayan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu."

Osman Ayan kimdir? Şehit Binbaşı Osman Ayan kaç yaşında, nereli?

Şehit Ayan'ın Senirkent İlçesi Gençali Köyü'nde yaşayan ailesine acı haber verildi. Osman Ayan'ın ise Ispartalı olduğu öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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