Seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de yemin etti. TBMM'nin ardından Anıtkabir'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sonraki durağı Beştepe oldu. Göreve başlama töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın pek çok ülkesinden devlet başkanlarına seslendi. Bir kez daha kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen yeni Kabine'yi açıklıyor. Peki , Osman Aşkın Bak kimdir? Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak kim? Osman Aşkın Bak kaç yaşında, nereli?

GENÇLİK VE SPOR BAKANI KİM OLDU?

Gençlik ve Spor Bakanı, Osman Aşkın Bak oldu.

OSMAN AŞKIN BAK KİMDİR?

Osman Aşkın Bak (d. 11 Ekim 1966), Türk makine mühendisi ve siyasetçi.

Aslen Rize'nin Pazar ilçesinin Derinsu köyünden bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Lise öğrenimini Kabataş Erkek Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi'ni bitirdi. İngiltere'de Nottingham Üniversitesi'nde İşletme Yönetimi ve Endüstri Mühendisliği alanında yüksek lisansını, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Programında doktorasını yaptı. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türk İran İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliği yaptı. İstanbul Ticaret Odası'nda Meclis Üyesi olarak görev yaptı. Çeşitli spor kulüplerinde Genel Sekreterlik ve Başkanlık görevleri ile federasyonlarda Yönetim Kurulu Üyeliği, Kurul Üyeliği, Genel Kurul Delegeliği ve Başkanlık görevlerinde bulundu. 24. Dönemde İstanbul, 25, 26 ve 27. Dönemde Rize Milletvekili seçildi. NATO Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu Üyesi ve Dışişleri Komisyonu Sözcüsü oldu. NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Siyasi Komite Başkan Yardımcılığı görevine seçildi. Dopingle Mücadele Araştırma Komisyonu Başkanlığı yaptı. 65. Hükûmette Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev aldı. Evli ve 4 çocuk babasıdır