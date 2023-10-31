Gazeteci Osman Arolat öldü mü ve neden öldüğü merak ediliyor. Ekonomi Gazetesi başyazarı Gazeteci Osman Saffet hastalığı nedir ve Osman Arolat öldü mü soruları gündeme geliyor. Peki, Osman Arolat öldü mü, neden öldü? Gazeteci Osman Saffet Arolat kimdir?

Osman Arolat öldü mü, neden öldü? Gazeteci Osman Saffet Arolat kimdir?

Gazeteci Osman Saffet Arolat kimdir ve nereli olduğu merak edilirken, usta sanatçı Osman Arolat öldü mü, neden öldüğü gündeme geliyor. Osman Saffet Arolat, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü'nden mezun olmuştur. Osman Arolat öldü mü, neden öldü? Gazeteci Osman Saffet Arolat kimdir? Detaylar haberimizdedir…

GAZETECİ OSMAN SAFFET NEDEN ÖLDÜ?

Ekonomim başyazarı ve gazeteci Osman Arolat vefat etti. Ekonomi Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı, Arolat'ın vefat haberini duyurdu. Şeref Oğuz, "Ekonomi Gazetesi Başyazarı Osman Saffet Arolat'ı kaybettik. Nur içinde yat büyük usta..." ifadelerine yer verdi. 22 Ekim Pazar gününden itibaren Koç Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Osman Saffet Arolat, dün gece 04.30 civarında ağırlaştı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Arolat, 80 yaşında vefat etti.

GAZETECİ OSMAN SAFFET KİMDİR?

Osman Saffet Arolat 1942 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Şair Ali Mümtaz Arolat'In oğludur. Osman Arolat, ilk ve orta öğrenimini bu kentte tamamladıktan sonra yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü'nde yaptı. Üniversite yıllarında gençlik hareketlerinin içinde yer aldı. Bununla birlikte, 1962 yılında amatör olarak Ankara'da Öncü gazetesinde gazeteciliğe başlamıştır. Profesyonel gazeteci olan Arolat, 80 yaşında vefat etti.